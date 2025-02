Vagas abertas para profissionais de ciência, tecnologia e inovação

Edital para contratação de profissionais em ciência, tecnologia e inovação oferece 12 vagas, com salários de até R$ 8,3 mil (Foto: Júnior Guimarães)

O Governo de Goiás abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de 12 profissionais temporários. Os selecionados atuarão na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e serão contratados por um período máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro de 2025, exclusivamente pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 70 para Analista de Ciência, Tecnologia e Inovação – Área II, e R$ 50 para as demais funções.

As vagas abrangem áreas estratégicas, incluindo Analista de Ciência, Tecnologia e Inovação, Analista de Empreendedorismo Inovador, Analista de Sustentabilidade e Especialista em Ambientes Inovadores.

Para se candidatar, é necessário possuir diploma de ensino superior e experiência comprovada na área de atuação, além de disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.

O processo seletivo será composto por duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Os resultados e convocações serão divulgados exclusivamente no portal de seleção, sendo responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as etapas do certame.

Os profissionais contratados receberão vencimentos que variam de R$ 4,9 mil a R$ 8,3 mil, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 500 – exceto para a função de Analista de Ciência, Tecnologia e Inovação – Área II.

Os selecionados cumprirão carga horária de 40 horas semanais e contribuirão com projetos estratégicos para o avanço da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de Goiás. Para conferir o edital completo, acesse o Portal de Seleção.