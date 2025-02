Espetáculo de dança “Cosmos Colapso” chega a Goiânia

Espetáculo de dança autoral de Gustavo Silvestre, Cosmos Colapso, que estreou em Braga, Portugal, chega a Goiânia em uma temporada com entrada gratuita (Foto: Divulgação)

O espetáculo de dança autoral de Gustavo Silvestre, Cosmos Colapso, que estreou em Braga, Portugal, chega a Goiânia em uma temporada com entrada gratuita.

As apresentações ocorrerão no Teatro Sesc, nos dias 5 e 6 de fevereiro. O projeto, que também inclui ações formativas e sessões exclusivas para escolas, é realizado com recursos do Programa Goyazes, mecanismo de fomento do Governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Inspirado pelo argumento penso, logo existo, de Descartes, Cosmos Colapso mergulha na reflexão sobre a condição humana. A partir de experiências em diferentes culturas, Silvestre explora a relação do ser humano com o cosmos, por meio do hibridismo entre as artes cênicas e novas tecnologias.

A pesquisa de campo abrangeu países como Emirados Árabes, Portugal, França e Chipre.

Segundo o bailarino, a ideia para o espetáculo surgiu durante meditações, momentos em que buscava se conectar apenas com seus sentidos, percebendo sua própria existência além da racionalidade cotidiana.

“O espetáculo busca capturar essa presença e conexão com o inexplicável, que pode ser tanto contemplativa quanto tumultuada; às vezes, um sentimento agradável e acolhedor, e em outros momentos, de embate, de colapso, que te faz mudar e transformar sua vida”, descreve.

Colaboração

O espetáculo conta com direção de encenação de João Bosco Amaral, dramaturgo, diretor teatral e fundador da Companhia Teatral Oops!. Silvestre, bailarino e cineasta, é graduado em Artes Cênicas e Cinema, com uma trajetória de mais de 15 anos na atuação.

Participou de elencos renomados da dança nacional, como a Quasar Cia de Dança, de Goiás, Cia Mário Nascimento e Cia de Dança Palácio das Artes, de Minas Gerais. Juntos, Silvestre e Amaral exploraram a interseção entre dança, teatro, audiovisual e tecnologia.

Silvestre ressalta que a criação de Cosmos Colapso foi um processo colaborativo, envolvendo diversas influências e referências, desde a arte performática de Marina Abramovic até a diversidade musical que abrange cantos gregorianos e melodias angelicais.

O espetáculo também se inspira nas reflexões de Carl Sagan em seu livro Cosmos, explorando a tese de que a vastidão do universo se reflete dentro de nós e que existe um canal de interiorização que nos conecta a essas expansões cósmicas.

Serviço

Gustavo Silvestre apresenta temporada de Cosmos Colapso

Datas: 5 e 6 de fevereiro

Horário: 20h

Local: Teatro SESC Centro, Rua 15, 178, Centro

Duração: 40 minutos

Classificação: 12 anos

Entrada gratuita: Retirada de ingressos pelo Sympla