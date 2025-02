ARM fecha parceria com AGR e Saneago para monitorar por 6 meses a água de Anápolis

Agentes da agência goiana estarão na cidade toda semana para verificar o estado da água ofertada aos consumidores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O encontro contou com a participação de diretores e especialistas das agências reguladoras para tratar sobre a atual situação de saneamento da cidade e os problemas de água turva, além da decisão dos procedimentos adotados pela companhia para solucionar a situação nos próximos dias.

Estiveram presentes na reunião os diretores da Saneago, Diego Augusto, Fernando Cozzetti, Marco Túlio, os representantes da Agência Goiana Reguladora, Eduardo Henrique da Cunha, Alessandra Francisca dos Santos e Sinnara Gomes de Godoy e o presidente da ARM de Anápolis, Robson Torres.

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Após a reunião, ficou firmada uma parceria entre a AGR, ARM e a Saneago para monitorar durante 6 meses as regiões mais afetadas pela água turva na cidade, com visitas semanais da AGR à Anápolis. Anteriormente o acompanhamento estava sendo feito apenas pela ARM.

Segundo Robson Torres, a nova parceria irá contribuir para que a situação seja resolvida com mais agilidade nos próximos dias.

Algumas medidas também já estão sendo tomadas para resolver o problema, como a higienização dos reservatórios, a substituição dos floculadores hidráulicos e dos motores.

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Também foi definido na reunião a necessidade de uma nova Estação Compacta de tratamento de água totalmente automatizada. A medida busca oferecer uma alternativa emergencial, fortalecendo o tratamento da água enquanto a nova estação de tratamento de água é construída. A previsão de entrega da nova estação é junho deste ano.

Ainda de acordo com o presidente da ARM, outras medidas para o cuidado com a água estão em andamento, como a aplicação de produtos que evitam reações químicas da água com canos de ferro antigos e a utilização de equipamentos italianos com capacidade de auxiliar na limpeza e higienização dos módulos de tratamento.

“A instalação de ventosas, de registros, e outras mais medidas que estão sendo implementadas, são investimentos de pesos relevantes. É uma verdadeira revolução o que estamos vendo e o prometido para o sistema de saneamento de Anápolis, que figurará entre os melhores do país”, afirma o presidente da ARM.