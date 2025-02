Secretaria Municipal de Saúde cria gabinete de combate à dengue

Ações definidas ampliarão a Operação Tolerância Zero Contra a Dengue (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O gabinete tem como objetivo analisar a incidência do Aedes Aegypti na cidade, além de realizar o planejamento da ampliação de ações contra o mosquito, expandindo a operação através da parceria de diferentes grupos.

A reunião que marcou o início das atividades contou com representantes da Gerência de Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Gerência de Endemias, Força Aérea Brasileira, Polícia Civil, Polícia Militar e as diretorias de Assistência em Saúde, Meio Ambiente, Obras e Postura.

Atuação

A Polícia Militar atuará com o apoio de viaturas, juntamente com a Polícia Civil e com a Diretoria de Postura, na fiscalização do descarte ilegal de lixo. As ações terão o reforço também de cerca de 200 militares da Base Aérea de Anápolis.

O Corpo de Bombeiros fornecerá viaturas para a ação, além disso, a corporação atuará por meio de agentes de comunicação e o departamento pedagógico da Base Aérea de Anápolis na realização de ações conjuntas de conscientização em toda Rede de Ensino da cidade.

As ações no setor educacional serão acompanhadas por agentes de endemias, representantes da Secretaria Municipal de Educação e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

As equipes de endemias ampliarão os serviços de procura de possíveis focos do mosquito da dengue de todas as regiões, com visitas domiciliares.