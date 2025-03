OAB Anápolis e Procon promovem palestra para idosos sobre defesa do consumidor

Evento visa alertar sobre golpes digitais e reforçar os direitos dos consumidores na terceira idade.

No dia 14 de março, às 9h, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Anápolis, em parceria com o Procon, realizará uma palestra direcionada ao grupo de idosos Vida Plena. O evento, que integra as atividades da Semana do Consumidor, contará com a presença do advogado especialista em Direito do Consumidor, Jeferson Isac, que abordará temas relacionados à proteção dos consumidores da terceira idade.

Vulnerabilidade dos idosos

O presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Anápolis, Pedro Henrique Fonseca Bernardes, destaca a importância de ações educativas voltadas para o público idoso. “Os idosos são frequentemente alvo de práticas abusivas e golpes, especialmente no ambiente digital. É fundamental capacitá-los para que possam se proteger e exercer plenamente seus direitos como consumidores”, afirma Bernardes.

Evitar golpes

Durante a palestra, Jeferson Isac alertará sobre os golpes mais comuns que têm como alvo os idosos, como sites falsos, boletos adulterados e ligações fraudulentas de pessoas se passando por agentes bancários. Ele enfatiza que a educação e a informação são as melhores armas contra essas práticas. “A melhor forma da OAB Anápolis comemorar o Dia do Consumidor é levando informação à sociedade”, ressalta Isac.

Dia Internacional do Consumidor

O Dia Internacional do Consumidor é celebrado em 15 de março e teve origem em 1962, quando o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, proferiu um discurso no Congresso delineando os direitos básicos dos consumidores, desde então, é um marco para a reflexão e promoção dos direitos dos consumidores em todo o mundo.