Advogada assume presidência da OAB Anápolis durante o Mês da Mulher

Presidente da Comissão da Mulher é empossada nesta sexta e permanece no comando até o fim de março

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a presidente da Comissão da Mulher da OAB Anápolis assume interinamente a presidência da Seccional entre os dias 14 e 31 de março. De acordo com o presidente da subseção, o advogado Samuel Santos, a iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar a atuação feminina na advocacia, reforçando o espaço e a importância das mulheres na profissão.

Durante esse período, Samuel se afasta do cargo, transferindo suas funções, para que a advogada Cleire Vieira assuma a direção da Ordem. A transferência esta marcada para esta sexta, dia 14, às 11h na sede da subseção.

A presidente interina, que também ocupa cargo na diretoria como secretária geral adjunta, destacou que seu foco, nesse período, será fomentar a participação das mulheres tanto na gestão da OAB quanto em suas carreiras, escritórios e atuação profissional. “Quero criar momentos de debate sobre temas relevantes, levantar pautas e prospectar ações que possam se tornar realidade durante essa gestão”, afirmou.

Entre as iniciativas previstas, Cleire mencionou o projeto “Advogadas que Inspiram”, que visa fortalecer a representatividade feminina na advocacia. A ideia é criar um podcast para promover um bate-papo com essas mulheres, trazendo conscientização, valorização e união entre advogadas”, explicou.

Representatividade constante

Segundo Samuel Santos, a OAB Anápolis, mantém essa pauta ativa não apenas em março, mas ao longo de todo o ano, promovendo ações voltadas ao respeito e valorização das advogadas. “Essa é uma data importante, mas nossa dedicação a essa causa é constante. Espero que essa iniciativa amplie a representatividade feminina e também incentive mais mulheres a ocuparem os espaços que almejam e merecem”, ressaltou.

Cleire reforçou essa visão ao destacar alguns dos trabalhos e planos da Comissão da Mulher. Entre eles, está a assistência às mulheres vítimas de violência, que continuará por meio da parceria com o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher). “Além disso, seguiremos com a campanha pelo fim do assédio contra advogadas. Todas essas ações serão mantidas e fortalecidas”, concluiu.