Agehab entrega quase 200 casas a custo zero neste início de 2025

Mais de 195 famílias foram beneficiadas em cinco municípios goianos nos primeiros meses do ano

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), já entregou, apenas nos primeiros meses deste ano, 197 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção.

As moradias estão distribuídas em cinco municípios de diferentes regiões do estado e fazem parte da rede cada vez mais ampla de cidades que aderiram ao programa. Até agora mais de 3,2 mil moradias totalmente gratuitas foram entregues e 155 municípios alcançados.

Segundo a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, trabalha-se no Estado todos os dias para levar dignidade e romper o ciclo da pobreza. “A casa própria é o sonho de toda família. Em Goiás, o material utilizado é de primeira qualidade para que famílias possam realmente ter suas vidas transformadas e a oportunidade de um futuro melhor”, afirma.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, 116 munícipios já foram alcançados pelo programa. “Temos como meta construir 4 mil unidades em 2025. Para que isso aconteça, buscamos o fortalecimento da parceria com as prefeituras. Cabe ao poder municipal doar a área totalmente regularizada para construção das casas que serão entregues sem custo algum para as famílias contempladas”, enfatiza Baldy.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, o objetivo de chegar a 10 mil casas entregues até final de 2026 está se intensificando por conta dos resultados positivos do programa. “O governo se organizou muito bem nos últimos anos para chegar a esses números inéditos em toda a história da habitação em Goiás, algo que reflete uma administração compromissada com os goianos e com as suas necessidades”, observa o gestor.

