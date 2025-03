Sindicato cobra Urban por atraso no pagamento integral de retroativos e mantém prazo até 20 de março

Empresa alega falta de repasse da prefeitura devido ao afastamento do prefeito Márcio Corrêa, mas sindicato cobra cumprimento do acordo

Fonte: SITTRA

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (SITTRA) segue cobrando a Urban pelo pagamento integral dos valores retroativos do reajuste salarial de 3,34% e do ticket-alimentação. A empresa, responsável pelo transporte coletivo na cidade, não cumpriu o pagamento total na data estabelecida, alegando que a ausência de repasse da prefeitura, devido ao afastamento do prefeito Márcio Corrêa por motivos de saúde, impossibilitou a quitação completa.

Apesar do atraso, a Urban realizou o pagamento parcial dos retroativos. O SITTRA reafirma que a empresa tem até o dia 20 de março para quitar o valor restante e segue empenhado nas negociações para garantir o pagamento.

O reajuste de 3,34% foi determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) e começou a ser aplicado pela Urban em dezembro de 2024. No entanto, os valores referentes ao período de junho a novembro de 2024 estavam pendentes, levando à atuação do sindicato para assegurar o pagamento.

O SITTRA reforça seu compromisso com os trabalhadores e acompanha de perto a situação para garantir que os direitos da categoria sejam respeitados.