Anápolis celebra o Dia Mundial do Artesão com a 18ª edição do Sanarte

Evento destaca a riqueza cultural e o empreendedorismo local

De 19 a 21 de março de 2025, Anápolis será palco da 18ª edição do Salão de Negócios de Arte e Artesanato de Anápolis (Sanarte), em comemoração ao Dia Mundial do Artesão. O evento inicialmente aconteceria na Câmara Municipal de Anápolis, mas será realizado na área externa do Teatro Municiapal das 9h às 19h, com entrada gratuita.

O Sanarte reunirá 30 estandes dedicados à comercialização de peças artesanais, manualidades e gastronomia, proporcionando aos visitantes uma imersão na diversidade cultural e artística de Anápolis. O evento conta com o apoio do Sebrae-GO, da Prefeitura Municipal de Anápolis, por meio da Diretoria de Cultura, da Câmara Municipal de Anápolis, da Associação Cultural, Artesanal e Social de Anápolis (ACASA), da ACIA Mulher e do SINCOVAN, entre outros parceiros.

Abertura oficial

A solenidade de abertura oficial está marcada para o dia 19 de março, às 8h30, e contará com apresentações culturais que evidenciam a riqueza artística da região:

* Banda Lira de Prata de Sant’Ana: sob a regência do maestro Dyellyngton dos Santos, a banda trará um repertório que mescla tradição e contemporaneidade.

* Pé Rachado “Teatro”: interpretado por Ale Carneiro, o personagem promete arrancar risos e reflexões do público presente.

O artesanato desempenha um papel fundamental na economia e na cultura de Anápolis. A cidade é reconhecida por sua produção artesanal diversificada, com artistas premiados internacionalmente. Espaços como a Casa do Artesanato, localizada na Praça Bom Jesus, no centro da cidade, funcionam como pontos de encontro e exposição para artesãos locais, fortalecendo a identidade cultural e promovendo o desenvolvimento econômico.

O artesanato no Brasil

No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas se dedicam ao artesanato, sendo 87% mulheres que, muitas vezes, aprendem o ofício de forma tradicional, passada de geração em geração. Este setor movimenta aproximadamente R$ 28 bilhões anualmente, representando 2,8% do PIB nacional, índice comparável ao da indústria automobilística. O artesanato brasileiro é valorizado internacionalmente, com produtos presentes em lojas de design na Itália, França e Portugal, evidenciando a criatividade e a riqueza cultural do país.

Serviço

* Evento: 18ª edição do Salão de Negócios de Arte e Artesanato de Anápolis (Sanarte)

* Data: 19 a 21 de março de 2025

* Horário: 9h às 19h

* Local: Câmara Municipal de Anápolis

* Entrada: Gratuita

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Casa do Artesanato pelo telefone (62) 3902-1121 ou visitar o site oficial da Prefeitura de Anápolis.