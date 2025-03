“Já alcançamos 160 municípios goianos com casas a custo zero”, afirma Baldy

Programa Pra Ter Onde Morar – Construção já entregou mais de 3,2 mil moradias totalmente gratuitas

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, lembra que o Governo de Goiás, por meio da Agehab, já alcançou 160 municípios com o Programa Pra Ter Onde Morar – Construção, seja com entregas ou contratações. São mais de 3,2 mil moradias entregues totalmente gratuitas no estado de Goiás.

De acordo com o presidente, a Agehab segue um ritmo acelerado de construção de novas habitações. “A meta é ambiciosa: entregar, até o final de 2026, 10 mil moradias sem custos, sem prestações e sem intermediários para famílias em situação de vulnerabilidade social”, declara.

Para Baldy, o Governo realiza um marco na habitação popular. “É um projeto inédito no País, que realmente transforma vidas, principalmente nas pequenas cidades. Só neste mês de março, já entregamos quase 200 moradias, atendendo famílias que sequer imaginavam ver o sonho da casa própria se tornando realidade”, enfatiza Baldy.

Para concretizar o objetivo de chegar a 10 mil casas até o final do ano que vem, a Agehab tem intensificando os trabalhos, de forma planejada. “É em razão disto que alcançamos números inéditos em toda a história da habitação em Goiás”, observa Baldy, acrescentando que a atuação reflete uma administração compromissada com os goianos e com as necessidades de famílias em situação de vulnerabilidade social.