Os desafios que a gestão Márcio Corrêa enfrentou para iluminar com lâmpadas de qualidade uma Anápolis mergulhada na escuridão

A busca pela revitalização da cidade tem sido uma prioridade enfrentada pelas equipes de obras da gestão de Márcio Corrêa (PL) desde o dia 1º de janeiro. Somente nestes primeiros 100 dias, as equipes de iluminação já registraram a execução de 4.777 serviços de manutenção e instalação no município.

A implantação de lâmpadas de LED de qualidade é uma das ações adotadas para garantir que os espaços públicos tenham iluminação duradoura. No entanto, iniciar os trabalhos foi um desafio para a Secretaria Municipal de Obras.

Logo em janeiro, foram identificados diversos problemas no estoque: falta de materiais elétricos, fios, conectores, descontrole na gestão de insumos, além de luminárias de baixa qualidade — que queimavam rapidamente — e outras, ainda novas, mas já danificadas e sem garantia.

Também foram encontrados mais de 2 mil pedidos pendentes feitos pela população desde o ano anterior, relacionados à manutenção da iluminação pública. Como consequência, grande parte da cidade permanecia na escuridão.

Para reverter esse cenário, foram necessárias diversas negociações para a formalização de contratos e estudos financeiros, a fim de viabilizar a aquisição dos itens necessários para a execução dos serviços, que começaram efetivamente no mês de março.

De acordo com um relatório da Gerência de Iluminação do município, desde então, cerca de 2.785 pontos foram atendidos, com substituição e instalação de lâmpadas de LED em diferentes bairros — como Maracanã, Verona e Veneza.

As equipes também atenderam outras 1.992 solicitações, sendo 918 delas feitas via ZAP da Prefeitura