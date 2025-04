Prefeitura de Anápolis já pagou mais de R$ 1 milhão em 2025 para garantir insulina a pacientes, enquanto diabéticos atendidos pelo governo federal enfrentam falta do insumo

Desde o início da gestão, o prefeito Márcio Corrêa (PL) destinou mais de R$ 1 milhão para quitar dívidas deixadas pela administração anterior e assegurar a compra de insulinas para os pacientes atendidos pelo município de Anápolis.

Apesar do esforço da Prefeitura para garantir o fornecimento do insumo, os diabéticos que estão sob a responsabilidade do governo federal são afetados pelo desabastecimento do Ministério da Saúde em todo o país.

Em março de 2025, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um ofício informando sobre a escassez de insulinas em várias regiões de Goiás, incluindo Anápolis. Outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, também sofrem com o problema.

Embora a insulina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2019, a disponibilidade nos postos de saúde permanece irregular, prejudicando o tratamento adequado para a diabetes tipo 1. O governo federal ainda não informou quando será normalizado o abastecimento.