Rimet Jules destaca ações e marca atuação nos primeiros 100 dias de mandato na Câmara Municipal de Anápolis

Vereador do PT lidera debates, propõe projetos e promove audiências públicas com foco nos direitos sociais e na participação popular

O vereador Rimet Jules (PT) completou 100 dias de mandato na Câmara Municipal de Anápolis com uma atuação marcada pela escuta ativa da população, defesa dos direitos sociais e protagonismo legislativo. Eleito com 2.649 votos, Rimet se consolidou como uma das vozes mais atuantes da atual legislatura, com destaque para a criação e presidência da nova Comissão de Meio Ambiente e Saneamento.

Logo nos primeiros dias após a posse, o parlamentar protocolou sete projetos, tornando-se o primeiro a apresentar proposições antes mesmo do início oficial das sessões. Também enviou uma carta aberta ao prefeito Márcio Corrêa (MDB), com sugestões e posicionamentos, e assumiu a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores na Casa.

Além de presidir a Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, Rimet Jules é vice-presidente da Comissão de Direito do Servidor Público e do Trabalho e membro de outras três comissões estratégicas: Defesa dos Direitos Humanos, Urbanismo e Transporte, e Pessoa com Deficiência. Ele também integra como suplente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Audiências públicas e fiscalização popular

Durante os primeiros 100 dias, o vereador promoveu duas audiências públicas de grande relevância: uma em defesa dos direitos dos servidores públicos e outra em apoio aos trabalhadores ambulantes do centro de Anápolis, que teve desdobramentos em reunião com o Ministério Público. Também se posicionou pela valorização dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate a Endemias (ACE).

No mesmo período, apresentou oito projetos de lei, 25 requerimentos e enviou 256 ofícios para atender demandas da comunidade. Entre os projetos, está a proposta que declara de utilidade pública o Instituto Socioambiental José Luís Castañeda.

Com forte posicionamento político, Rimet votou contra medidas consideradas prejudiciais à população, como o uso de cartão corporativo pelo Executivo, o aumento abusivo da taxa de roçagem e uma moção que pedia anistia a golpistas do 8 de janeiro. Ele também mantém fiscalização constante em bairros e distritos, vistoriando problemas e demandas não atendidas pelo poder público.

Conexão com a comunidade e meio ambiente

O mandato é reconhecido pelo diálogo direto com a população. O projeto “Gabinete do Povo” já recebeu 110 pessoas, enquanto a “Caravana da Gratidão” realizou 28 visitas a eleitores nos bairros. Como parte do compromisso com a pauta ambiental, foram distribuídas 235 mudas de árvores do cerrado e plantadas outras 65.

Rimet também esteve presente em visitas institucionais a entidades como Saneago, Corpo de Bombeiros, Santa Casa, Polícia Civil, OAB, entre outras. Anda promoveu sessão solene pelos 45 anos do Partido dos Trabalhadores, em Anápolis, e participou da celebração nacional da data no Rio de Janeiro.

Os números do início do mandato de Rimet Jules refletem uma atuação intensa, voltada para a participação popular, o enfrentamento das desigualdades e a fiscalização do Executivo. O vereador reafirma o compromisso com a população anapolina e anuncia que seguirá atuando com transparência, escuta e firmeza política. “Sempre estaremos ao lado do povo, que é o lado certo da política, lutando pela igualdade social e por uma Anápolis mais justa e humana”, pontuou,

Mais informações:

Assessoria de Comunicação/Vereador Rimet Jules (PT) – Lara Sartin (62) 98124-7457