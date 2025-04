Com a abertura das portas do Hospital Alfredo Abrahão, primeiro ato da gestão de Márcio Corrêa, unidade já realiza mais de 10 mil atendimentos em 100 dias

O primeiro ato da gestão Márcio Corrêa (PL) foi abrir as portas do Hospital Alfredo Abrahão, em 1º de janeiro, para o serviço de pronto-socorro em casos de ortopedia e traumas leves. Completados 100 dias, o gesto reforçou o compromisso da nova gestão em priorizar a saúde e já consolidou mais de 10 mil atendimentos na unidade até agora.

“Abrir as portas do hospital foi um ato de respeito com a população. Os números mostram que estamos no caminho certo para devolver aos anapolinos um serviço essencial que estava em falta. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito e vamos continuar priorizando a saúde da nossa população”, afirmou Márcio Corrêa.

Neste ano, o hospital registrou 10.277 atendimentos de urgência e emergência, além de 143 cirurgias emergenciais, garantindo respostas rápidas a situações críticas.

O mutirão de radiografias no Alfredo Abrahão também apresenta resultados expressivos, com 12.754 exames realizados no período. Outro dado relevante refere-se ao atendimento a pacientes com queimaduras, com 6.470 pessoas recebendo cuidados especializados na unidade.

Os pequenos procedimentos ambulatoriais totalizaram 5.204 atendimentos, enquanto as consultas médicas na atenção especializada contabilizaram 5.359.

Na área de cirurgias eletivas, que são reguladas e não estão incluídas na contagem dos 10 mil atendimentos, foram realizados 733 procedimentos, muitos deles represados de anos anteriores.