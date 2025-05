Rimet Jules destaca propostas da Conferência Nacional do Meio Ambiente e defende fundo climático nos municípios

Parlamentar participou do evento em Brasília e reforçou a importância de destinar 5% dos orçamentos públicos para a emergência climática e articula ações locais rumo à COP30

O vereador Rimet Jules (PT) participou, na última semana, da Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em Brasília. O evento reuniu lideranças de todo o país para debater medidas urgentes de enfrentamento à crise climática, com foco na construção de políticas públicas estruturantes e na mobilização rumo à COP30 que acontece no mês de novembro em Belém (PA).

Um dos principais encaminhamentos aprovados na conferência foi a proposta de destinar 5% do orçamento de estados e municípios para a criação de um fundo de emergência climática.

Para Rimet, essa medida é fundamental para garantir recursos permanentes no combate aos efeitos das mudanças climáticas. “A crise já é uma realidade e precisamos nos preparar com planejamento, financiamento e ações concretas. Sem orçamento, não há política pública que se sustente”, afirmou.

Também foram debatidas propostas para ampliar a educação ambiental integrada e a criação do Sistema Nacional de Bacias Florestais — ambas com potencial de impacto direto nos territórios locais. “São medidas que precisam sair do papel e se concretizar nos municípios. Vamos trabalhar para trazer essas iniciativas para Anápolis e envolver a sociedade nessa construção”, completou o parlamentar.

O vereador, que já desenvolve iniciativas de conscientização ambiental em seu mandato, reforçou ainda a importância da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30). “O caminho até a COP30 precisa ser trilhado com ação concreta, construindo uma transição ecológica justa e com base na ciência”, concluiu.