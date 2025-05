Segundo dia da X Olimpíada das APAEs movimenta Anápolis com provas de atletismo e tênis de mesa

Após a emocionante cerimônia de abertura, atletas de todo o estado de Goiás seguem firmes nas competições nesta quarta-feira, 21 de maio, na UniEvangélica.

A X Olimpíada Especial das APAEs do Estado de Goiás segue a todo vapor nesta quarta-feira (21), com uma programação intensa que movimenta o Complexo Esportivo da UniEvangélica, em Anápolis. Hoje, os atletas disputam provas de atletismo e tênis de mesa, em mais um dia marcado por emoção, superação e espírito esportivo. Com o apoio da UniEvangélica, o evento é classificatório para os Jogos Nacionais das APAEs, que ocorrerão em dezembro deste ano, em Brasília-DF.

Na terça-feira (20), a solenidade de abertura da X Olimpíada das APAEs reuniu dezenas de delegações de todo o estado. O Complexo Esportivo da UniEvangélica foi tomado por cores, aplausos e emoção, marcando oficialmente o início das competições. Durante o evento, autoridades como o presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário, o prefeito de Silvânia e vice-presidente da FEAPAES-GO, Carlos Mayer, e o presidente da APAE Brasil, Jarbas Feldner, celebraram o impacto transformador do esporte na vida das pessoas com deficiência. “Estamos presenciando um momento de união e valorização da pessoa com deficiência. Essa Olimpíada representa o quanto nossos alunos são capazes de vencer desafios e brilhar”, afirmou Vanderley Cezário.

Atletismo e tênis de mesa

Nesta quarta-feira (21), os jogos começaram cedo. Pela manhã, os atletas participaram das provas de atletismo, demonstrando garra e preparo físico. À tarde, as disputas continuam com mais provas de corrida e também com partidas de tênis de mesa, no mesmo Complexo Esportivo. A comunidade está convidada a prestigiar e apoiar os competidores, cuja energia e dedicação contagiam o ambiente. “Ver a força e a alegria dos atletas é inspirador. Cada prova é uma demonstração de inclusão e cidadania”, destacou Carlos Mayer, prefeito de Silvânia e vice-presidente da FEAPAES-GO.

Com apoio da UniEvangélica, que cedeu o espaço para o evento, e da APAE Anápolis, que tem acolhido os participantes para refeições e logística, a estrutura do evento tem sido elogiada por organizadores e delegações. Para Jarbas Feldner, presidente da APAE Brasil, a Olimpíada goiana é um exemplo para o país. “A organização e o entusiasmo de todos aqui mostram o poder da nossa rede quando unimos esforços em prol da inclusão”, disse.

Expectativa para o terceiro dia de competições

Nesta quinta-feira (22), a programação segue com as provas de natação pela manhã e, à tarde, competições de futsal, handebol e bocha. Além das disputas esportivas, o evento segue sendo uma vitrine de talentos e um espaço de troca entre os participantes, familiares e educadores.

BOX: PROGRAMAÇÃO – 21 e 22 de MAIO

21/05 – Quarta-feira:

• 7h30: Concentração dos atletas – UniEvangélica

• 8h às 11h: Atletismo – UniEvangélica

• 13h30 às 17h: Atletismo e Tênis de Mesa – UniEvangélica

• 19h: Jantar – APAE Anápolis

22/05 – Quinta-feira:

• 8h às 11h: Natação – UniEvangélica

• 14h às 17h: Futsal, Handebol e Bocha – UniEvangélica

• 19h: Jantar – APAE Anápolis

A X Olimpíada Especial das APAEs do Estado de Goiás é promovida pela FEAPAES-GO com apoio da UniEvangélica e acontece até o dia 23 de maio. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada a participar e apoiar o movimento apaeano.