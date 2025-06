Junta Médica do Detran será realizada pela primeira vez em Anápolis

Com isso, Pessoas Com Deficiência (PCDs) não vão mais precisar se deslocar até a capital para a realização de exames

Anápolis acaba de conquistar um marco inédito em acessibilidade e cidadania: a instalação da primeira Junta Médica do Detran no município. A medida impacta diretamente na vida de pessoas com deficiência (PCDs), que agora poderão realizar o processo de isenção de impostos e avaliação médica para habilitação sem sair da cidade.

Segundo a especialista em benefícios PCD, Pâmela Rezende, a mudança representa economia, segurança, autonomia e dignidade para milhares de famílias de Anápolis e região. “Até então, quem precisava passar pela Junta Médica do Detran — etapa obrigatória para isenção de impostos como ICMS e IPVA — tinha que se deslocar até Goiânia. A descentralização veio para mudar isso. Todos ganham”, explica ela

A especialista destaca que a chegada da junta significa mais do que praticidade. “É uma conquista para a cidadania das pessoas com deficiência. Agora, o processo pode ser feito com comodidade, sem risco na estrada e com economia de tempo e dinheiro”, afirma. Além de Anápolis, a consultora comemora ainda a possibilidade de atender o entorno, com milhares de famílias impactadas todos os meses. Ela afirma ainda que muitos cidadãos desistiam do processo de isenção por não conseguirem se deslocar até Goiânia. “Era longe, caro e despendioso. Agora é diferente: é acessível.”

Isenção de ICMS em Automóveis

A junta passa a emitir laudos para pessoas com deficiência física, visual e auditiva — documentos essenciais para garantir os direitos de isenção tributária na compra de veículos. A primeira junta já está marcada para o dia 2 de julho. A isenção de ICMS é um dos principais benefícios concedidos a pessoas com deficiência (PCD) na compra de veículos novos, representando uma redução significativa no valor final do automóvel.

Os descontos podem chegar até 30% do valor total do veículo. Algo em torno de R$ 70 mil. Esse direito, garantido por lei federal, permite que o PCD — ou seu representante legal — adquira veículos adaptados ou convencionais com menor custo, ampliando o acesso à mobilidade e à independência. “Além disso, a isenção contribui para a inclusão social e o exercício pleno da cidadania, facilitando o deslocamento para trabalho, estudos, tratamentos médicos e atividades cotidianas”, completa Pâmela.