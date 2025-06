Palmeiras de Goiás e Hidrolina realizam Cavalhadas neste fim de semana

Com as Cavalhadas de Palmeiras de Goiás e Hidrolina, Circuito 2025 chega à sua metade (Foto: Michelly Matos e Priscila Marques)

O Circuito das Cavalhadas de Goiás 2025 tem continuidade no próximo fim de semana. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, é a vez de Palmeiras de Goiás e Hidrolina reviverem a magia dos festejos que remontam à época medieval.

As encenações das batalhas entre mouros e cristãos nos dois municípios são repletas de particularidades que exemplificam como as Cavalhadas goianas, em cada cidade, ganham ritmo e detalhes próprios.

Circuito das Cavalhadas de Goiás 2025

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), apoia a realização das Cavalhadas em 15 municípios que compõem o Circuito 2025, com recursos na ordem de R$ 4 milhões do cofre estadual, utilizados para financiar a estrutura do evento, reconhecido por movimentar a economia criativa e o setor turístico, com o aumento da movimentação em bares, restaurantes e hotéis.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, ressalta que com Palmeiras de Goiás e Hidrolina, o Circuito das Cavalhadas chega à metade do calendário com sucesso.

“A presença do governo goiano nas cidades é o impulso que profissionaliza as Cavalhadas e mantém viva uma tradição que é a cara de Goiás”, diz.

As próximas cidades que realizarão a festa secular são Crixás, Niquelândia, Santa Terezinha de Goiás, Cidade de Goiás, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás e Silvânia. O Circuito das Cavalhadas já passou por Luziânia, Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá, Pirenópolis e São Francisco de Goiás.

História

As Cavalhadas são uma representação tradicional dos torneios medievais que recriam as batalhas entre cristãos (vestidos de azul) e mouros (trajados de vermelho). A manifestação é inspirada no livro Carlos Magno e os Doze Pares da França, que narra as batalhas do guerreiro cristão contra os sarracenos, de religião islâmica.

No Brasil, há registros desse evento desde o século XVII, geralmente durante a Festa do Divino. Em Goiás, as Cavalhadas são realizadas há mais de 200 anos. A festa une religiosidade, cultura e valorização do patrimônio imaterial do estado, fortalecendo o turismo e a economia das cidades que promovem os festejos.

Em Goiás, as Cavalhadas são realizadas há mais de 200 anos (Foto: Michelly Matos e Priscila Marques)

Cavalhadas de Palmeiras de Goiás

Data: 20, 21 e 22 de junho

Local: Parque Agropecuário Ministro Iris Rezende de Machado

Com mais de um século de existência, as Cavalhadas de Palmeiras de Goiás contam com a presença de grupos de mascarados que são destaques da festa. Eles povoam a praça da cidade no primeiro dia de evento, que também tem um tradicional cortejo de cavaleiros e amazonas até o local das batalhas. As Cavalhadas são realizadas à noite em Palmeiras. A encenação na cidade também tem o drama de Floripes, filha do rei mouro, que é raptada pelo rei cristão e convence o pai a se converter ao cristianismo.

Cavalhadas de Hidrolina

Data: 20, 21 e 22 de junho

Local: Estádio Municipal Wagno Souza Silva

Em Hidrolina, as Cavalhadas fazem parte dos festejos juninos e remontam a uma tradição do antigo arraial de Pilar de Goiás. Em uma torre simbólica, a rainha Floripes fica prisioneira durante os combates. Os cavaleiros oferecem flores às damas e participam do torneio real das argolinhas. A festividade ainda traz a Alvorada festiva, desfile dos cavaleiros, troca de embaixadas, desafios e pedidos de trégua, terminando com a conversão dos mouros ao cristianismo.