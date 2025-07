APAE Anápolis apresenta balanço positivo do primeiro semestre de 2025

Olimpíadas da APAE foi seletiva para o evento nacional da instituição

Instituição amplia atividades, reforça serviços e projeta nova fase de fortalecimento com liderança renovada

A APAE Anápolis fez um balanço das ações realizadas entre janeiro e junho de 2025. No relatório, destaque para expansão da “Academia da APAE”, Olimpíadas Especiais, eventos de lazer e avanços em atendimentos pedagógicos e terapêuticos. O presidente Vanderley Cezário e superintendente David Caldas ressaltaram conquistas significativas no funcionamento da escola, consumo de atividades físicas e fortalecimento da inclusão social e institucional.

A instituição sediou as Olimpíadas Especiais da APAEs de Goiás, em parceria com a rede estadual, envolvendo estudantes em atividades esportivas que uniram inclusão e autoestima. Foram realizados também eventos festivos, como a tradicional festa junina, e rodas de convivência que envolveram famílias e voluntários. Além disso, foram ampliados serviços e feitos novos investimentos.

O presidente Vanderley Cezário destacou: “Investimos em equipes técnicas, fortalecemos nosso quadro de profissionais e ampliamos atendimentos pedagógicos, terapêuticos e psicológicos.” Segundo ele, o reforço em pessoal se refletiu em melhor monitoramento individual e programas específicos para cada perfil de necessidade.

A APAE também avançou em parcerias: com convênios com universidades locais, como UniEVANGÉLICA, para oferecimento de estágios; e com redes públicas para testes como o Teste do Pezinho, que agora podem ser acessados online pelo site. Segundo o presidente, essas ações consolidam a instituição como referência regional em educação inclusiva e saúde preventiva.

Planejamento semestral

O balanço do semestre inclui ainda o VII Simpósio de Triagem Neonatal, o 17° Baile da Amizade, a realização de oficinas artísticas e culturais, atendendo ao perfil multidisciplinar da APAE. Também foram desenvolvidas ações voltadas à formação de professores e capacitação de voluntários, medidas que, segundo David Caldas, “aumentam o acolhimento e reforçam o vínculo com as famílias”.

O planejamento para o segundo semestre já está em curso, com propostas de novas oficinas, cursos de formação e infraestrutura a ser aprimorada na sede. Vanderley reforçou o compromisso: “Queremos consolidar as conquistas e ampliar o atendimento, sempre com o foco na transformação de vidas.”

Comunidade e transparência

A APAE Anápolis reafirma o compromisso com a transparência: todo o primeiro balanço foi divulgado em canais oficiais (Instagram, site e relatorios anuais de 2024). Além disso, a instituição reforça seu diálogo com a sociedade, famílias e mantenedores para viabilizar a continuidade das ações.

Com presença crescente em eventos municipais, parcerias acadêmicas e fortalecimento de projetos de inclusão, a APAE se firma como protagonista no atendimento a pessoas com deficiência em toda a região. Os resultados do primeiro semestre de 2025 indicam não apenas expansão de atividades, mas sobretudo o aprofundamento de sua missão: “transformar vidas” com excelência, cidadania e amor.