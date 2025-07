Empresas e profissionais liberais têm até o dia 30 deste mês para regularizar o pagamento do imposto ISSQN

Medida vale para empresas e profissionais liberais com inscrição no Cadastro Econômico do Município e busca facilitar a comunicação e oferecer uma nova oportunidade de regularização fiscal (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis por meio da Secretaria Municipal de Economia iniciou na última terça-feira (1º), a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Os contribuintes que receberem a notificação têm até o dia 30 de julho para regularizar a situação. A medida vale para empresas e profissionais liberais com inscrição no Cadastro Econômico do Município e busca facilitar a comunicação e oferecer uma nova oportunidade de regularização fiscal. Inicialmente, a cobrança será voltada aos débitos de ISSQN referentes aos anos de 2021 a 2025. O objetivo é evitar que essas pendências sejam levadas a protesto em cartório, o que pode gerar maiores prejuízos aos contribuintes. De acordo com a Secretaria Municipal de Economia, os valores arrecadados deste imposto são fundamentais para melhorias na cidade, como asfaltamento de ruas, ampliação de escolas, unidades de saúde e demais investimentos em infraestrutura. Como regularizar a situação Para regularizar a situação, os contribuintes podem acessar diretamente o DTE, que é o canal eletrônico oficial utilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda. De acordo com a legislação vigente, os avisos enviados pelo DTE serão considerados recebidos na data da consulta ou, automaticamente, após 10 dias corridos do envio. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado. Para solicitar o parcelamento, é necessário entrar em contato com o Zap da Prefeitura, pelo número (62) 98551-6888, na opção “Tributos Municipais”. A cobrança via DTE está amparada pelas Leis Municipais nº 136/2006 e nº 42.764/2018, além da Lei Federal nº 9.492/1997.