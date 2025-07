Prefeitura cria reforço para troca de ingressos da 66ª Expoana com locais e horários alternativos para a população

Ação tem como objetivo incentivar a doação de alimentos para a montagem de cestas básicas, que são distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, tem como objetivo incentivar a doação de alimentos para a montagem de cestas básicas, que são distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade no município.

O reforço da troca de ingressos busca facilitar o acesso da população, com opções de locais e horários mais flexíveis.

Pontos de troca com horários alternativos:

Os ingressos poderão ser trocados nesta quinta-feira (24), das 16h às 21h, no Centro Administrativo Adhemar Santillo.

No sábado (26), a troca poderá ser feita no Feirão Vila Norte, das 8h às 12h e no Feirão do Bairro de Lourdes, das 9h às 13h.

No mesmo dia, a troca também poderá ser feita das 14h às 18h, na Praça Dom Emanuel.

A troca de ingresso também poderá ser feita de forma exclusiva no dia 28 de julho nos seguintes locais:

-Escola Municipal Elzira Balduíno – Rua Francisco Fontes, s/n, Maracanã;

-CMEI – José Epaminondas Roriz – Avenida Joaquim Carrijo Moreira, S/N – Vila Fabril;

-Subprefeitura de Souzânia – Avenida Coreolando Ramos, 120 – Lts/n – Souzânia, Anápolis.

Os ingressos podem ser trocados, em horário comercial, nos seguintes pontos fixos:

-Cras Leste I – Av. JK Qd. 12 S/N Jardim Alvorada- Praça Céu, Jardim Alvorada;

-Cras Leste II – Rua Antônio de Sousa França, nº 29, no Conjunto Filostro Machado;

-Cras Norte – Avenida do Estado, nº, 02 Quadra B, Vila Norte, em frente ao Feirão. (Antiga Casa Brasil);

-Cras Sul – Rua Copa 23, Lt 04, Residencial Copacabana, ao lado do feirão Reny Cury;

-Centro Administrativo I – Av. Brasil, N° 200;

-Centro Administrativo Adhemar Santillo – Praça 31 de Julho, Vila Santana;

-Creas I – Rua General Joaquim Inácio, nº 196, Centro;

-Cenfor – Avenida Central, esquina com a rua 4, Munir Calixto;

-Estádio Jonas Duarte – Av. Brasil Sul, S/N – Jardim Ana Paula;

-Escola Sesi Jaiara – Av. Tiradentes – Vila Jaiara;

-CEITEC – Av. Prof. Zenaide Roriz, n° 1350, Jundiaí;

-Câmara Municipal de Anápolis – Avenida Jamel Cecílio, Q. 50 L.14, Bairro Jundiaí.