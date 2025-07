Inscrições para o Programa Aluguel Social seguem até 30 de julho

Programa oferece R$ 350 mensais, por um período de 18 meses, para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no pagamento do aluguel (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O programa oferece R$ 350 mensais, por um período de 18 meses, para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no pagamento do aluguel. No total, 1.000 vagas estão disponíveis para o município.

Critérios obrigatórios

Estar inscrito e com cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), no município de residência;

Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo;

Ter mais de 18 anos ou ser emancipado;

Comprovar residência ininterrupta no município há, no mínimo, três anos.

Critérios adicionais (mínimo de um)

Além dos requisitos obrigatórios, o candidato deve atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

Ser família monoparental (mãe, pai ou responsável legal por crianças ou adolescentes);

Ser pessoa com deficiência ou possuir pessoa com deficiência no núcleo familiar (PCD);

Ter 60 anos ou mais;

Estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás;

Comprometer 50% ou mais da renda familiar com o aluguel;

Ter 75% da renda comprometida com dívidas, comprovadas por documentação.

Outros perfis atendidos

Também podem participar:

Estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) ou beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem), com frequência mínima de 75%, comprovada por declaração da instituição;

Pessoas que aguardam resposta para concessão de imóvel em programas habitacionais do Estado;

Famílias que vivem em moradias improvisadas, como construções rústicas, inacabadas ou em locais inadequados;

Quem perdeu imóvel financiado por inadimplência, desde que comprove renda familiar e contrato de aluguel vigente.

Documentação

Todas as condições devem ser comprovadas por documentos oficiais no momento da inscrição.