Quarta Cultural traz Carlinhos Trivelli e Vinícius Garcez ao Teatro Municipal

Esse será o segundo encontro musical dos amigos e músicos Vinícius Garcez e Carlinhos Trivelli no Teatro Municipal de Anápolis. No show desta Quarta Cultural, eles apresentarão composições autorais e arranjos cuidadosamente elaborados, com o apoio de uma banda formada por músicos excepcionais: Lelles (contrabaixo), Alfredo Maranha (bateria), Lucas Guedes (guitarra) e Bertrand Leal (teclados).

Carlinhos Trivelli, natural de Ceres-GO e morando em Anápolis desde 2003, carrega mais de 30 anos de carreira musical. Começou a tocar violão aos 13 anos e, antes da música, atuou como bancário e se formou em Educação Física. Com dois CDs lançados (SONS e Zarabatana), lançou o single “Um Abraço de Deus” em 2018 e prepara uma nova faixa, “Vem Comigo”, para novembro de 2025. Seu trabalho mistura baladas, MPB, reggae, funk e outros ritmos brasileiros, sempre com uma identidade musical marcante que já o levou a palcos em diversos estados e no Chile.

Vinícius Garcez, anapolino, começou cedo na música e se graduou em Música pela UnB, onde se especializou em violão popular e erudito. Premiado por trilhas sonoras e composições autorais, lançou dois discos por meio de editais culturais. Multinstrumentista, canta em vários idiomas e se destaca por sua versatilidade, com repertório que vai do pop rock internacional à música brasileira. Em suas apresentações, leva versões criativas com gaita, violão, guitarra e muita energia no palco.

Além da programação no palco, o evento contará com uma feira cultural na área externa do teatro, com praça gastronômica, arte, artesanato e sabores da gastronomia local. Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.