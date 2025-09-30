Ypê abre 10 vagas em Goiás com pacote de benefícios e trilhas de desenvolvimento

Oportunidades em manufatura, logística, qualidade e segurança estão disponíveis no portal de carreiras da companhia

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, está com vagas de emprego abertas em diferentes áreas e níveis de senioridade. Dentro do Goiás são 10 vagas, e algumas das oportunidades são para cargos como Analista Manufatura Pleno, Auxiliar Operações, Operador(a) Logístico III, Técnico(a) Controle Qualidade e Técnico(a) Segurança Trabalho. As oportunidades são para todos os gêneros e pessoas com deficiência (PcDs). Todas as inscrições podem ser feitas diretamente pelo portal carreirasype.gupy.io.

“Nosso compromisso é gerar oportunidades com equidade e desenvolvimento para as pessoas. Acreditamos na força do trabalho como motor de transformação social e investimos continuamente para oferecer um ambiente saudável e respeitoso para todos”, afirma Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da Ypê.

Com presença em mais de 95% dos lares brasileiros, segundo o ranking Brand Footprint da Kantar, a Ypê mantém sete complexos fabris e centros de

distribuição espalhados pelos estados da Bahia (Simões Filho), Goiás (Goiânia e Anápolis), Minas Gerais (Itajubá), Pernambuco (Itapissuma) e São Paulo (Amparo e Salto).

De acordo com a empresa, os colaboradores contam com um pacote de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou refeição no local, seguro de vida e programas contínuos de desenvolvimento e bem-estar. Entre eles, destaque para o benefício UNICO Skills, que garante acesso ilimitado a mais de 20 mil opções de cursos, entre graduações, pós-graduações, idiomas, mentorias e cursos livres, com trilhas personalizadas de aprendizagem para os mais de 7.300 colaboradores e seus dependentes, incluindo cônjuges, pais e filhos a partir de 16 anos.

Sobre a Ypê

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê.

Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2024, além de conquistar o selo de destaque em Saúde Mental.

Signatários do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, somos a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).

Informações para a imprensa

CDN Comunicação

ype@cdn.com.br