Pesquisa do Procon aponta tendência de compras e comportamento dos consumidores para o Natal em Anápolis

Pesquisa mostra perfil de consumo, valores médios de compra e preferências do público para o período natalino (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O levantamento mostra que 62,2% dos entrevistados pretendem comprar presentes neste Natal, enquanto 22,4% não devem presentear e 15,3% ainda estão indecisos. O público feminino se destaca entre os que mais pretendem comprar, com 55,3%, seguido pelo masculino, com 43,4%. A faixa etária acima de 50 anos apresentou o maior índice de intenção de compras (25%), enquanto jovens de até 20 anos representam o menor percentual, com 10,5%.

Preço e escolha do presente

Entre os consumidores dispostos a gastar, 43,4% pretendem investir entre R$200 e R$300 em presentes. Outros 32,9% estimam desembolsar entre R$100 e R$150. O estudo também aponta que 56,6% dos participantes pesquisam preços antes de comprar, evidenciando maior preocupação com economia e custo-benefício. O pix segue como o meio de pagamento preferido (36,8%), seguido pelo cartão de crédito (34,2%).

Em relação aos itens mais procurados, roupas lideram a lista com 48,7% das escolhas, seguidas por perfumes (19,7%) e calçados (10,5%).

Segundo o Procon Anápolis, os dados reforçam a relevância do Natal como a principal data para o varejo e destacam a importância de práticas de consumo consciente, como pesquisa de preços, planejamento financeiro e solicitação da nota fiscal. O órgão permanece à disposição para orientar a população.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.