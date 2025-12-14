Caravana do Goiás Social leva serviços a Caldas Novas

Primeira-dama Gracinha Caiado, acompanhada do vice-governador Daniel Vilela, levou diversos serviços públicos a Caldas Novas (Foto: Romullo Carvalho)

A população de Caldas Novas recebeu, neste sábado (13/12), a caravana do Goiás Social, que foi comandada pela coordenadora do programa, a primeira-dama Gracinha Caiado, ao lado do vice-governador Daniel Vilela.

Além da entrega de benefícios sociais, a programação, que segue até este domingo (14/12), ao lado do Estádio Municipal Achiles Gonzaga de Menezes, em frente ao Restaurante do Bem, no Centro da cidade, conta ainda com atendimentos na área de saúde, emprego, educação, segurança e lazer.

“O Goiás Social é um programa que traz oportunidades. As pessoas que vivem em vulnerabilidade precisam desse apoio”, ressaltou a primeira-dama Gracinha Caiado, ao enumerar os benefícios sociais que foram entregues durante o evento, como Mães de Goiás, Dignidade, Goiás Por Elas, Aprendiz do Futuro, Goiás + Inclusivo, Carteira do Autista, Passe Livre da Pessoa com Deficiência, Passaporte da Pessoa Idosa e Dignidade Menstrual.

Além da entrega de benefícios sociais, o Goiás Social tem atendimentos de saúde, emprego, educação, segurança e lazer.

Durante discurso, o vice-governador reforçou o princípio que orienta o Goiás Social. “Nosso objetivo é poder atender, assistir as pessoas mais vulneráveis. A gente traz o governo para que vocês possam com mais facilidade, mais celeridade ter acesso a todos esses serviços e, por isso, o Goiás Social tem cumprido uma finalidade de grande importância”, afirmou Daniel Vilela.

À frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), Wellington Matos, falou sobre o evento. “Nós chegamos com essa estrutura gigante, com todas as secretarias do governo, oferecendo todos os serviços e programas sociais que nós temos disponíveis”, frisou, ao anunciar que ainda neste mês, os municípios de Iporá e Caiapônia, também receberão a caravana de serviços.

A prefeitura de Caldas Novas participa do evento com serviços na área de assistência social, além de realizar no local a renegociação de débitos, contestação de valor e emissão de segunda via de fatura; reativação da ligação de água; Certidão Negativa de Débito e religação de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Demae).

O prefeito Kléber Marra enalteceu a parceria com a gestão que, segundo ele, tem permitido inúmeros benefícios à população. “Goiás está muito bem assistido na área social e aqui hoje é um fortalecimento das ações para o povo de Caldas Novas”, salientou.

Goiás Social

Na caravana, a população tem à disposição ainda serviços da Secretaria de Estado da Retomada, da Defensoria Pública do Estado, como acordo para regularizar guarda de filhos e divórcios, bem como reconhecimento de união estável e de paternidade/maternidade; além de emissão de RG; e serviços do Vapt Vupt.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) também marca presença no evento, com a distribuição de benefícios que visam amparar pessoas em situação de vulnerabilidade como idosos, crianças e pessoas com deficiência em Goiás. São kits de enxoval, colchões, fraldas, “Mix do Bem”, dentre outros.

A dona Josina de Oliveira Silva, de 77 anos, foi buscar uma cadeira de rodas e banho para a filha que tem paralisia cerebral. “Vai me ajudar muito com os cuidados”, afirmou.

Título de cidadã

Durante o evento, a primeira-dama Gracinha Caiado recebeu o título honorífico de cidadã caldas-novense. A homenagem é destinada a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade e/ou tenham prestado serviços relevantes junto ao município.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás