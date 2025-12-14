Detran agiliza implantação das mudanças da nova CNH

14 de dezembro de 2025
CNH-social3
Em Goiás, a economia estimada é de R$ 2,5 milhões mensais, com o fim da impressão obrigatória do documento físico de CNH (Foto: Divulgação)

As novas regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já começaram a transformar o processo de formação de condutores no Brasil, com mudanças profundas como o fim da obrigatoriedade de autoescola, a redução das aulas práticas, a permissão para instrutores autônomos, a revisão da prova teórica, o fim do vencimento dos processos.

Em Goiás, a economia estimada é de R$ 2,5 milhões mensais, com o fim da impressão obrigatória do documento físico de CNH. As alterações foram publicadas no Diário Oficial da União, em 9 de dezembro.

O Detran Goiás afirma que está acelerando a implantação das mudanças e já adaptou parte dos fluxos internos.

“O processo de habilitação não pode ser um obstáculo para o cidadão. Nosso compromisso é modernizar, simplificar e manter a segurança como prioridade absoluta”, afirma o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

Nova CNH

Entre as mudanças já em vigor está a suspensão da prescrição dos processos que venceriam a partir de 9 de dezembro. Eles passam a ter dilatação por período indeterminado, evitando prejuízos aos candidatos que, antes, corriam o risco de perder o processo. Já para os processos abertos dentro da vigência da nova regra, o vencimento simplesmente deixa de existir.

Outra alteração já incorporada é a permissão para que instrutores atuem de forma autônoma, sem necessidade de vínculo com Centros de Formação de Condutores (CFC). O Detran-GO atualiza neste momento os fluxos internos para reconhecer formalmente esses profissionais, ampliando a oferta de atendimento e abrindo espaço para modelos mais flexíveis de formação.

As demais mudanças estão em fase final de implementação e serão executadas antes do Natal. Uma das transformações mais significativas é a redução da quantidade mínima de aulas práticas: candidatos das categorias A ou B passarão de 20 para apenas 2 aulas obrigatórias, enquanto a mudança de categoria cairá de 20 para 10.

Com isso, o processo de habilitação fica menos oneroso e mais rápido, sem eliminar a etapa prática, que permanece como requisito essencial para garantir a segurança do futuro condutor.

Paralelamente, o Detran-GO está ajustando os procedimentos para receber diretamente os processos iniciais de primeira habilitação, incluindo as aberturas feitas por meio da Senatran. O credenciamento dos instrutores autônomos, agora desvinculados dos CFCs, também está sendo estruturado e deve ser concluído nos próximos dias, permitindo que esses profissionais atuem com regularidade e de acordo com parâmetros oficiais.

Vale ressaltar que o curso para instrutor autônomo também é oferecido gratuitamente pela plataforma nacional e pode ser concluído em apenas alguns minutos.

Provas teórica e prática

Além disso, a prova teórica passará por duas mudanças importantes: o banco de questões está sendo atualizado para acompanhar as diretrizes da nova legislação e corrigir defasagens do conteúdo aplicado, e o critério de aprovação será ajustado. Em vez dos antigos 21 acertos em 30 questões, o candidato será aprovado ao acertar 20.

Assim que o Manual Brasileiro de Exames Práticos de Direção Veicular for publicado – documento citado no parágrafo único do artigo 42 da nova resolução – o Detran-GO iniciará imediatamente um ciclo de capacitação intensivo com seus examinadores.

A atualização será fundamental para garantir que os novos parâmetros de avaliação prática sejam aplicados de forma técnica, uniforme e segura em todas as unidades do estado.

Para a prova prática, as novidades também são muitas. Além da redução da carga horária, o candidato poderá fazer a prova em carro particular, sem a exigência de duplo comando. Para reduzir ainda mais os custos, também não será cobrada a telemetria das aulas para a obtenção das categorias A e B.

Protagonismo de Goiás

Esse conjunto de mudanças tem origem em um movimento que começou dentro do próprio Detran-GO, responsável por idealizar o Projeto CNH Brasil. O presidente do órgão, Delegado Waldir, afirma que a proposta nasceu da constatação de uma desigualdade histórica: milhões de brasileiros dirigem sem habilitação porque não conseguem pagar pelo modelo tradicional.

Ele argumenta que o sistema antigo era caro, ultrapassado e isolado do resto do mundo, com práticas como o carro de duplo comando e a impressão obrigatória da CNH física.

“Antes apenas o filho do rico tinha a oportunidade de fazer a CNH. Agora, o filho do pobre também terá acesso à cidadania, à inclusão, a trabalho e renda, escapando, muitas vezes, de envolvimento com tráfico”, pontua Delegado Waldir.

O novo modelo segue padrões internacionais adotados em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, onde o foco é o desempenho do candidato.

A partir dessa análise, o Detran-GO construiu a proposta e a levou repetidas vezes a eventos da Associação Nacional dos Detrans (AND). Depois, o projeto foi apresentado em reuniões formais ao Ministério dos Transportes e à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), onde recebeu apoio e validação técnica. Segundo o Delegado Waldir, o governo federal acolheu integralmente a ideia.

Editado por  via Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – Governo de Goiás
Tags: ,

Veja também

presente

Pesquisa do Procon aponta tendência de compras e comportamento dos consumidores para o Natal em Anápolis

14 de dezembro de 2025
goias social

Caravana do Goiás Social leva serviços a Caldas Novas

14 de dezembro de 2025
procon

Operação “Preço na Bomba” reforça fiscalização de combustíveis em Anápolis

13 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

presente

Pesquisa do Procon aponta tendência de compras e comportamento dos consumidores para o Natal em Anápolis

14 de dezembro de 2025
goias social

Caravana do Goiás Social leva serviços a Caldas Novas

14 de dezembro de 2025
CNH-social3

Detran agiliza implantação das mudanças da nova CNH

14 de dezembro de 2025
procon

Operação “Preço na Bomba” reforça fiscalização de combustíveis em Anápolis

13 de dezembro de 2025
servicos

Setor de serviços acumula crescimento de 2,7% no ano

13 de dezembro de 2025