Operação “Preço na Bomba” reforça fiscalização de combustíveis em Anápolis

13 de dezembro de 2025
procon

Iniciativa busca garantir que os consumidores anapolinos tenham acesso a preços justos e a produtos dentro dos padrões legais de segurança e conformidade técnica (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis iniciou, nesta quinta-feira (11), mais uma edição da Operação “Preço na Bomba”, intensificando a fiscalização no mercado de combustíveis da cidade. A ação seguirá até que todos os postos do município sejam vistoriados e tenham sua situação verificada.

A iniciativa busca garantir que os consumidores anapolinos tenham acesso a preços justos e a produtos dentro dos padrões legais de segurança e conformidade técnica.

Saiba mais sobre a operação

A operação tem como objetivo assegurar que o valor repassado ao consumidor final esteja de acordo com as normas vigentes e reflita a realidade do mercado, evitando cobranças indevidas ou discrepantes.

A fiscalização está sendo conduzida por fiscais da Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, que atuam de forma integrada para verificar a precificação praticada pelos postos e coibir eventuais abusos.

Segundo o órgão, a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e a lealdade nas relações de consumo, reafirmando o papel do Procon na vigilância e defesa da população frente a práticas comerciais irregulares.

