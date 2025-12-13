Setor de serviços acumula crescimento de 2,7% no ano

13 de dezembro de 2025
Alta é impulsionada pelo aumento de 5,5% dos serviços profissionais, administrativos e complementares (Foto: SIC/SGG)

Em outubro de 2025, o setor de serviços goiano acumulou crescimento de 2,7% durante o ano e de 2,3% em 12 meses. Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o setor cresceu 0,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira (12/12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alta do mês foi impulsionada pelo grupo de serviços profissionais, administrativos e complementares. Com crescimento de 5,5%, a categoria engloba serviços técnico-profissionais, aluguéis não imobiliários e serviços de apoio às atividades empresariais. O índice obtido em outubro corresponde à quarta alta positiva em sequência.

“O crescimento do setor de serviços evidencia o seu papel essencial como motor do crescimento econômico em Goiás. Com desempenhos positivos, os serviços não só fortalecem o PIB [Produto Interno Bruto] estadual, como também ampliam a geração de emprego e renda”, destaca o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

“Eu sempre digo que aqui em Goiás o empresário, o autônomo e o prestador de serviço tem confiança na previsibilidade econômica o que também proporciona uma sensação de segurança. O estado tem intensificado esforços para promover o fomento do setor de serviços que tem um dos maiores potenciais de Goiás”, enfatiza o secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Além disso, outra atividade de destaque é a de serviços de informação e comunicação (4,8%), que inclui atividades de telecomunicações, de tecnologia da informação, audiovisuais, de edição e de agências de notícias.

 

