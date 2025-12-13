Governador destaca avanços na alfabetização em Goiás

13 de dezembro de 2025
caiado
Em participação on-line, Caiado destaca avanço goiano nas políticas de alfabetização, durante encontro voltado para leitura na América Latina (Foto: Foto: André Saddi)

O governador Ronaldo Caiado destacou os avanços históricos e o caráter permanente das políticas de alfabetização adotadas por Goiás durante o Encontro Regional do Movimento pela Compreensão Leitora. Em participação on-line, nesta sexta-feira (12/12), o governador integrou o painel “Políticas estaduais em ação: liderando a alfabetização inicial”.

“Quando assumi o governo, 92% dos alunos do segundo ano não sabiam ler, escrever nem interpretar. Isso era gravíssimo. Por isso voltamos toda a atenção para mudar essa realidade com uma política de Estado, não de governo”, afirmou Caiado.

Realizado de 9 a 16 de dezembro, o evento estabelece espaço de diálogo, cooperação e articulação, reunindo ministros, governadores, prefeitos, organismos internacionais, setor privado, líderes da sociedade civil, especialistas, acadêmicos e membros da comunidade educativa.

Caiado dividiu o painel com o governador de Chaco (Argentina), Leandro Zdero. Durante seu tempo de fala, o chefe do Executivo ressaltou a mudança constitucional que garantiu continuidade às políticas de alfabetização e o regime de colaboração com os municípios.

“Alteramos a Constituição de Goiás em 2021. A partir de 2022, alfabetização virou regra constitucional. Nenhum governador pode desmontar isso. Criamos uma política sólida, com avaliação mensal, distribuição de material didático e incentivos por mérito”, destacou.

A mediação foi realizada pelo diretor executivo do Instituto Unab de Políticas Públicas, o chileno Raúl Figueroa.

Entre os feitos da administração em Goiás, está a evolução após a pandemia de Covid-19. Em 2021, 94% dos estudantes não tinham fluência leitora na idade correta, ao passo que, em 2024, o estado alcançou 72,7% alfabetizados na idade certa.

“Já superamos a meta federal de 69%. Isso mostra como a parceria com prefeitos e a autonomia técnica da Secretaria da Educação trouxeram resultados expressivos”, afirmou Caiado ao citar que o índice estabelecido pelo governo federal para o período já foi ultrapassado.

Além disso, 10 municípios goianos obtiveram 100% de alfabetização, entre eles Avelinópolis, Rianápolis e Córrego do Ouro. Os índices melhoraram em 78% das cidades goianas, sendo que em 133 localidades a meta prevista para 2030 já foi alcançada.

As iniciativas para financiar as ações educacionais também foram reestruturadas, com a definição constitucional de que 10% da parcela estadual do ICMS seria destinada à Educação. “Garantimos base financeira para distribuir kits, materiais, tutores e tecnologia”, reforçou.

Entre os pontos debatidos no painel, os integrantes discutiram sobre como decisões políticas e técnicas sustentam políticas de alfabetização; quais mecanismos de formação docente, materiais e acompanhamento pedagógico têm maior impacto; e quais são as oportunidades para consolidar ou expandir essas políticas nos próximos anos.

Alfabetização

Caiado reforçou que a alfabetização infantil em Goiás foi resgatada de um estado crítico. Em 2019, nenhum município apresentava níveis desejáveis para o segmento, enquanto apenas metade das 246 cidades estavam no nível adequado.

“Não posso aceitar que um jovem chegue ao ensino médio sem saber ler e interpretar. Não posso formar um médico que não consiga examinar um paciente, nem um advogado que não redija uma petição. Por isso estruturamos tudo desde a base”, disse.

Para mudar o cenário, o governador liderou a implementação de iniciativas voltadas para a alfabetização e estruturação de parcerias para alcançar novos patamares. Um dos destaques é o Programa AlfaMais Goiás, que viabilizou que o Estado passasse a oferecer cooperação técnica e financeira aos municípios, fortalecendo o regime de colaboração com as prefeituras.

Além disso, em 2023, Goiás passou a integrar o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que prevê governança integrada via estrutura tripartite: União (MEC), Estado de Goiás (Seduc/GO) e municípios. Desde 2022, o ICMS Educação fortalece financeiramente ações municipais de alfabetização. O Estado também instituiu, em 2023, o Prêmio Leia, em reconhecimento aos municípios com melhores resultados.

 

