Martim Cererê apresenta solo de Salma Jô neste sábado

A próxima edição do Cidade Rock, que será realizada no Centro Cultural Martim Cererê neste sábado (13/12), terá como grande atração o show solo da cantora e compositora Salma Jô, ex-vocalista da Carne Doce e um dos principais nomes da nova música brasileira.

O evento reúne ainda as bandas Ousel, Prehistoric Music Department, Vita Prelúdio e a cantora Thay Assolari.

A programação tem início às 18 horas, e a entrada é gratuita até às 20 horas, mediante doação de 1kg de alimento. Depois desse horário, os ingressos custam R$ 30, também com doação de alimento.

Salma leva ao público um repertório que revisita hits de sucesso da antiga banda, além de músicas inéditas, em uma atmosfera marcada por beats, guitarra e sintetizador. A apresentação promete revelar uma faceta mais eletrônica, intimista e performática da artista, que cultiva um público fiel e admiradores em todo o país.

Outro destaque desta edição é o rock alternativo da banda Ousel, conhecida por sua sonoridade melódica e etérea, com fortes influências de dream pop.

Também sobem ao palco a Prehistoric Music Department, grupo instrumental que transita entre ambientações experimentais e composições autorais cheias de texturas, e a Vita Prelúdio, grupo goiano de rock autoral que integra a nova safra da música alternativa local.

A noite terá ainda a cantora e compositora Thay Assolari, que apresenta um trabalho com forte identidade própria, marcado pelo experimentalismo harmônico e pela mistura de referências como jazz, funk, bossa e elementos da música contemporânea brasileira.

Com um line up que reúne artistas consagrados e representantes da nova cena independente, o Cidade Rock reforça sua importância como espaço de valorização, fomento e divulgação da música autoral em Goiânia.

A diversidade estética da programação da temporada ao longo do ano, que vai do indie rock ao metal, passando pelo punk, o experimentalismo, a MPB, o pop tropical e até o reggae, faz deste um dos principais palcos da música produzida na capital.

Serviço

Cidade Rock com Salma Jô, Ousel, Prehistoric Music Department, Thay Assolari e Vita Prelúdio

Data: Sábado (13/12)

Horário: a partir das 18h

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul)

Ingressos: Entrada gratuita, mediante doação de 1kg de alimento, até 20 horas. Depois desse horário, R$ 30,00 (meia entrada, também com doação de alimento).