Goiás consolida política de habitação social com investimento de quase R$ 1 bilhão em 2025

Governo de Goiás investe quase R$ 1 bilhão, em 2025, para garantir moradias e escrituras às famílias goianas (Foto: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e o Goiás Social encerram 2025 com resultado expressivo das ações de habitação social realizadas pelo programa Pra Ter Onde Morar. Ao longo do ano, os investimentos ficaram próximos da marca de R$ 1 bilhão (somaram R$ 995,55 milhões), com entregas em diversas modalidades e alcance em municípios de todas as regiões do estado.

“Vocês precisam ver o padrão das casas que entregamos em Goiás a custo zero: com grama esmeralda, cerâmica no piso, azulejo. Entregamos a casa, a chave e o documento. São casas que, em qualquer lugar, custam mais de R$ 250 mil o preço de mercado. Uma casa que dá dignidade para qualquer pessoa viver dignamente no Estado”, destaca o governador Ronaldo Caiado.

Coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado ressalta que garantir um lar digno sempre esteve no centro das ações do programa desde a sua criação.

“A casa representa muito mais do que um teto. Ela é segurança, proteção, estabilidade e a base para que as famílias possam reconstruir suas vidas com dignidade. Desde o início do Goiás Social, nosso compromisso é cuidar das pessoas, especialmente de quem mais precisa, assegurando condições reais para uma vida melhor. Investir em moradia é investir em cidadania, em futuro e em justiça social para os goianos”, afirmou.

Para o vice-governador Daniel Vilela, a política habitacional do Estado se consolidou pela consistência, continuidade e capacidade de chegar a municípios do interior historicamente carentes de investimentos.

“Goiás se tornou referência nacional em habitação porque trata moradia como política pública com resultado e responsabilidade. Esse volume de recursos só é possível porque o Estado mantém equilíbrio fiscal e capacidade de investimento, com gestão eficiente e parceria com as prefeituras. Vamos seguir ampliando entregas e avançando nas metas do Pra Ter Onde Morar, mantendo a continuidade desse trabalho, que transforma a vida de milhares de goianos”, ressaltou Daniel Vilela.

Habitação social

A modalidade Casas a Custo Zero entregou 1.600 moradias em 35 municípios, com investimento de R$ 209,8 milhões em 2025. O programa atende famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, garantindo moradia totalmente gratuita.

Já o Aluguel Social alcançou 140 municípios, com a entrega de mais de 11 mil cartões — sendo 10.674 benefícios ativos atualmente — e investimento de R$ 451,4 milhões. A iniciativa assegura apoio financeiro temporário às famílias enquanto a moradia definitiva não é viabilizada.

Outro destaque foi o Aluguel Nunca Mais, que subsidia parte do financiamento habitacional para famílias de baixa renda. Em 2025, foram entregues mais de 4.600 unidades habitacionais, com subsídios que somaram R$ 332,8 milhões. O programa também avançou na construção de equipamentos comunitários, com cinco novos espaços concluídos em quatro municípios, totalizando R$ 1,55 milhão em investimentos.

Na área de regularização fundiária, o Pra Ter Onde Morar – Escritura alcançou 48 municípios, com a entrega de 2.134 escrituras e o registro de 5.333 documentos em cartório. A ação garante segurança jurídica a famílias que já residem em imóveis doados pelo Estado.

O presidente da Agehab ressalta que “o Governo de Goiás tem se empenhado de forma incansável para levar à população goiana, especialmente às famílias mais vulneráveis, condições dignas de moradia”. Segundo ele, “a Agehab, com sua expertise e trabalho em conjunto com os municípios, garante que a política habitacional do estado seja cada vez mais inclusiva e transformadora”.

Resumo das ações em 2025

Pra Ter Onde Morar – Casas a Custo Zero

1.600 casas entregues;

35 municípios;

R$ 209,8 milhões em investimentos.

Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

Mais de 11 mil cartões entregues;

140 municípios atendidos;

10.674 benefícios ativos;

R$ 451,4 milhões em investimentos.

Pra Ter Onde Morar – Aluguel Nunca Mais

Mais de 4.600 apartamentos entregues em sete municípios;

R$ 332,8 milhões em subsídios;

Cinco equipamentos comunitários concluídos em quatro municípios;

R$ 1,55 milhão em investimentos

Pra Ter Onde Morar – Escritura