Secretaria de Esporte movimenta Anápolis com ações, eventos e avanços ao longo de 2025

Programação diversificada, eventos esportivos e investimentos fortaleceram o esporte no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre os destaques esteve o Fórum Anapolino do Esporte, que fortaleceu o diálogo sobre políticas públicas para o setor. Ao longo do ano, a Secretaria promoveu festivais de judô, karatê, badminton e pipa, além de ações comunitárias como a Rua de Lazer, o Vou de Bike Adulto e Kids e o Festival Transformar, com jogos amistosos.

O calendário esportivo contou com a retomada dos Jogos Abertos de Anápolis, realizados novamente após alguns anos, além dos Jogos da Primavera, Torneio X1, Copa dos Distritos, Campeonato Amador de Futebol, Taça Cidade de Anápolis – Sub-15 e o Campeonato Anapolino de Categoria de Base.

Nas corridas de rua, o município realizou todas as oito etapas do Circuito Anapolino, a Minimaratona 31 de Julho, a Minimaratona Kids, o Festival de Corrida Kids – Dia das Crianças, a Volta Ciclística de Anápolis e a 1ª EKIDEN (Maratona de Revezamento). A cidade também sediou a primeira Meia Maratona de Anápolis, realizada em parceria com o SEST SENAT.

A Secretaria apoiou e sediou importantes eventos, como a Liga Nacional de Handebol, a Copa do Brasil de Futsal, etapas do Campeonato Goiano de Handebol, Judô, Karatê e Badminton, além de quatro etapas do TONAM e do Seminário Internacional de Karatê Semi Contato, com a presença do Sensei Murakami (8º DAN). O município também apoiou o Dia Mundial do Skate.

Na área de formação, foram realizados o Curso de Arbitragem de Handebol, o Curso de Arbitragem de Queimada Escolar e a palestra com o maratonista e recordista mundial Ronaldo da Costa. Em infraestrutura, destacam-se a troca da iluminação do Ginásio Internacional Newton de Faria e do Ginásio Gracinda Maria.

Com ações realizadas ao longo de todo o ano, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Esporte, consolidou uma atuação voltada ao planejamento, à execução de políticas públicas e à ampliação das oportunidades esportivas em Anápolis. O conjunto de iniciativas reforça o compromisso da administração com o fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida da população.