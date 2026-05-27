Empresas de Anápolis ofertam mais de 500 vagas de trabalho nesta semana

Oportunidades comtemplam diferentes níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre as centenas de postos de trabalho, os principais são para auxiliar de produção (50 vagas) e 17 vagas para motorista carreteiro. Também há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico de motor a diesel, assistente de vendas, entre outras.

Vale ressaltar que as oportunidades comtemplam diferentes níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação.

Para tanto, os interessados, devem comparecer no Sine Anápolis, localizado na Av. Senador José Lourenço Dias, Nº333, Centro, munidos de documentos pessoais, como carteira de trabalho, RG e comprovante de endereço.