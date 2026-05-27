Empresas de Anápolis ofertam mais de 500 vagas de trabalho nesta semana

27 de maio de 2026
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Oportunidades comtemplam diferentes níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura Municipal de Anápolis, por meio da Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, está com 514 vagas nesta última semana do mês de maio. Os interessados devem buscar o Sine Anápolis de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 18h.

Entre as centenas de postos de trabalho, os principais são para auxiliar de produção (50 vagas) e 17 vagas para motorista carreteiro. Também há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico de motor a diesel, assistente de vendas, entre outras.

Vale ressaltar que as oportunidades comtemplam diferentes níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação.

Para tanto, os interessados, devem comparecer no Sine Anápolis, localizado na Av. Senador José Lourenço Dias, Nº333, Centro, munidos de documentos pessoais, como carteira de trabalho, RG e comprovante de endereço.

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