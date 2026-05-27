Últimos dias: inscrições para processo seletivo da Educação encerram nesta sexta-feira (29)

27 de maio de 2026
professora anapolis

Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação, destinado à contratação temporária de professores P-III e auxiliares de educação, encerram nesta sexta-feira (29). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do link: https://360.anapolis.go.gov.br/

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Ao todo, estão sendo ofertadas 107 vagas para atuação na rede municipal de ensino. Desse total, são disponibilizadas 50 vagas para Professor P-III e 57 vagas para Auxiliar de Educação.

Para o cargo de Professor P-III, destinado a profissionais com formação em Pedagogia ou Normal Superior, a remuneração varia conforme a carga horária. Os salários são de R$ 2.623,95 para jornada de 20 horas semanais, R$ 3.923,43 para 30 horas e R$ 5.247,90 para 40 horas, todos acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 212.

Já para o cargo de Auxiliar de Educação, voltado a candidatos com Ensino Médio completo, a carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.996,25, também acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 212.

Os contratos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da administração pública e a legislação vigente.

O edital também prevê formação de cadastro reserva e destina 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação vigente. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas deverão apresentar laudo médico atualizado no ato da inscrição.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para o dia 22 de junho. Já a convocação dos aprovados deve ocorrer no dia 15 de julho. O período para apresentação da documentação e assinatura dos contratos será realizado entre os dias 16 e 29 de julho, com início das atividades previsto para 3 de agosto de 2026.

Os interessados devem conferir atentamente os requisitos exigidos para cada função, além da documentação necessária para participação. O edital completo e demais informações estão disponíveis no Diário Oficial do Município publicado em 14 de maio de 2026.

Tags:

Veja também

ctps sine

Empresas de Anápolis ofertam mais de 500 vagas de trabalho nesta semana

27 de maio de 2026
anapolis aerea

Faltam 30 dias para regularização de imóveis com ITBI reduzido em Anápolis

27 de maio de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

27 de maio de 2026

Confira também

professora anapolis

Últimos dias: inscrições para processo seletivo da Educação encerram nesta sexta-feira (29)

27 de maio de 2026
ctps sine

Empresas de Anápolis ofertam mais de 500 vagas de trabalho nesta semana

27 de maio de 2026
anapolis aerea

Faltam 30 dias para regularização de imóveis com ITBI reduzido em Anápolis

27 de maio de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

27 de maio de 2026
baldy

Pesquisa Igape mostra Baldy com 11,3%, entre os principais nomes na disputa ao Senado

26 de maio de 2026