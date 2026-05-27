Últimos dias: inscrições para processo seletivo da Educação encerram nesta sexta-feira (29)

Inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Ao todo, estão sendo ofertadas 107 vagas para atuação na rede municipal de ensino. Desse total, são disponibilizadas 50 vagas para Professor P-III e 57 vagas para Auxiliar de Educação.

Para o cargo de Professor P-III, destinado a profissionais com formação em Pedagogia ou Normal Superior, a remuneração varia conforme a carga horária. Os salários são de R$ 2.623,95 para jornada de 20 horas semanais, R$ 3.923,43 para 30 horas e R$ 5.247,90 para 40 horas, todos acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 212.

Já para o cargo de Auxiliar de Educação, voltado a candidatos com Ensino Médio completo, a carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.996,25, também acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 212.

Os contratos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da administração pública e a legislação vigente.

O edital também prevê formação de cadastro reserva e destina 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), conforme a legislação vigente. Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas deverão apresentar laudo médico atualizado no ato da inscrição.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para o dia 22 de junho. Já a convocação dos aprovados deve ocorrer no dia 15 de julho. O período para apresentação da documentação e assinatura dos contratos será realizado entre os dias 16 e 29 de julho, com início das atividades previsto para 3 de agosto de 2026.

Os interessados devem conferir atentamente os requisitos exigidos para cada função, além da documentação necessária para participação. O edital completo e demais informações estão disponíveis no Diário Oficial do Município publicado em 14 de maio de 2026.