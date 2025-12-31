Anápolis inicia implantação do Modelo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) no padrão nacional

31 de dezembro de 2025
anapolis aerea

Mudança ocorre em decorrência da implementação da Reforma Tributária (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis iniciará, a partir do dia 5 de janeiro de 2026, a utilização do novo Modelo Nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). A mudança ocorre em decorrência da implementação da Reforma Tributária, prevista na Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar nº 214/2025.

O novo webservice estará disponível em todo país a partir de 5 de janeiro do próximo ano e a migração faz parte do processo de modernização e unificação das obrigações tributárias em todo o país.

Os contribuintes terão até o dia 31 de janeiro de 2026 para realizar testes e a fase de homologação no novo webservice, que adota o padrão nacional. Durante esse período de transição, o modelo conceitual Abrasf 2.04, utilizado atualmente, continuará operando normalmente.

Atualização do sistema

A desativação definitiva do webservice no padrão Abrasf 2.04 está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026. A partir dessa data, todos os emissores de NFS-e no município deverão operar exclusivamente no novo padrão nacional.

Os interessados em saber mais sobre as resoluções e notas técnicas emitidas pelo Comitê Gestor da NFS-e (CGNFS-e), podem conferir a documentação técnica que está disponível na biblioteca do Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Também estão disponíveis o Manual Conceitual, os modelos de XML/XSD da NFS-e – Padrão Nacional e demais documentos técnicos relacionados ao tema para os contribuintes e aos desenvolvedores de seus sistemas emissores, no menu “Downloads” do ISSNET Online.

A Prefeitura reforça que a atualização tem o objetivo atender as determinações da legislação nacional, padronizando os procedimentos fiscais de competência municipal, ampliar a integração de informações fiscais entre os municípios e proporcionar mais segurança e confiança às operações digitais.

