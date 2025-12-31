ARM reforça regulação e amplia ações de fiscalização ao longo de 2025

31 de dezembro de 2025
Ações de fiscalização, monitoramento e articulação institucional marcaram o ano (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Agência Reguladora do Município (ARM) encerrou o ano de 2025 com uma série de ações voltadas ao fortalecimento da regulação dos serviços essenciais, incluindo o monitoramento das concessionárias e a ampliação das iniciativas de defesa do cidadão.

Entre os destaques estão a participação no Congresso da Associação Brasileira das Agências Reguladoras e o avanço nas tratativas com a Agência Goiana de Regulação (AGR). A ARM também consolidou a aproximação institucional e fiscalizatória com as empresas responsáveis pelo saneamento básico e pelo transporte público, reforçando a relação regulatória e aprimorando os mecanismos de fiscalização e resolução de demandas da população.

Atendimento à população

No atendimento direto aos moradores, a Agência esteve presente em diversos bairros, verificando denúncias relacionadas aos serviços regulados. As equipes acompanharam vazamentos de água e esgoto, elaboraram relatórios técnicos e acionaram imediatamente a empresa responsável para as correções necessárias. Também foram registradas situações de interrupção no abastecimento, com cobrança de medidas estruturais e comunicação contínua com a concessionária.

A ARM ainda realizou o monitoramento de obras de ampliação da rede de esgoto, identificando intervenções inacabadas ou com sinalização inadequada e notificando os responsáveis para regularização. As equipes também realizaram vistorias para apurar possíveis crimes ambientais, encaminhando a documentação às autoridades competentes.

Segundo a Agência, 2025 foi um período de avanços significativos, marcado pela presença ativa das equipes em campo, pela participação em debates nacionais e pela maior integração com órgãos estaduais e empresas prestadoras de serviço.

