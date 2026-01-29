Débitos do IPVA 2025 podem ser parcelados a partir desta sexta-feira
Os proprietários de veículos com débitos de IPVA 2025 em atraso podem parcelar o imposto em até seis vezes, com os acréscimos legais. A liberação do serviço terá início nesta sexta-feira (30/01), e vale para carros com placas finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.
O parcelamento é feito pelo site da Secretaria da Economia. Para simular ou efetivar o acordo, o contribuinte deve informar o número do Renavam e a placa do veículo.
O parcelamento é autorizado pela legislação a partir de 90 dias após o vencimento do imposto. Em todo o Estado, cerca de 500 mil veículos, pertencentes a aproximadamente 330 mil proprietários, acumulam R$ 580 milhões em débitos de IPVA referentes a 2025.
O superintendente de Recuperação de Crédito, Fabiano Gomes de Paula, orienta os contribuintes a regularizarem a situação.
“A recomendação é fazer o pagamento ou o parcelamento para evitar transtornos, como o protesto do débito em cartório”, afirma.