Débitos do IPVA 2025 podem ser parcelados a partir desta sexta-feira

Cerca de 500 mil veículos acumulam R$ 580 milhões em débitos de IPVA (Fotos: Denis Marlon)

Os proprietários de veículos com débitos de IPVA 2025 em atraso podem parcelar o imposto em até seis vezes, com os acréscimos legais. A liberação do serviço terá início nesta sexta-feira (30/01), e vale para carros com placas finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

O parcelamento é feito pelo site da Secretaria da Economia. Para simular ou efetivar o acordo, o contribuinte deve informar o número do Renavam e a placa do veículo.

O parcelamento é autorizado pela legislação a partir de 90 dias após o vencimento do imposto. Em todo o Estado, cerca de 500 mil veículos, pertencentes a aproximadamente 330 mil proprietários, acumulam R$ 580 milhões em débitos de IPVA referentes a 2025.

O superintendente de Recuperação de Crédito, Fabiano Gomes de Paula, orienta os contribuintes a regularizarem a situação.