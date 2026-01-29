Mutirão de iluminação pública atende mais de 20 bairros nesta quinta-feira (29)

Ação integra o trabalho contínuo de modernização da iluminação pública em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com a programação, os serviços de troca de lâmpadas serão realizados nos bairros Santos Dumont, Monte Sinai, Arco-Íris, Vila São Vicente, Ibirapuera, Jardim Eldorado, Bairro JK, Nova Capital, Tesouro, Bairro de Lourdes, Leblon, Summerville, Anápolis City, Park Iracema, Pirineus, Jardim América, Residencial América, Vila Formosa, Setor Sul, Eldorado e Vila São José. Também está prevista manutenção no Central Park e na Avenida Brasil.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, desde o início do ano, mais de 2.100 lâmpadas já foram substituídas em mais de 90 bairros do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a ação faz parte do programa contínuo de modernização da iluminação pública, que tem como objetivo melhorar a visibilidade nas vias, ampliar a sensação de segurança e atender às demandas da população.

Chuvas

A Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente comunica que, em razão das chuvas frequentes características deste período do ano, o cronograma de execução dos serviços poderá sofrer alterações pontuais em algumas regiões.