Abertas inscrições para cursos noturnos gratuitos na área da construção civil

Capacitações gratuitas buscam fortalecer a qualificação profissional e a geração de emprego e renda no município (Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

Estão sendo ofertados cursos de Pintor de Obras Imobiliárias, Pedreiro de Alvenaria, Aplicador de Revestimento Cerâmico, Instalador Hidráulico e Montador de Sistema de Construção a Seco, com turmas de até 35 alunos.

As inscrições já estão abertas e vão até 9 de fevereiro de 2026. A carga horária do curso é de 160 horas e as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, possibilitando a participação do contraturno da maioria dos trabalhadores.

A iniciativa integra o Programa Qualifica Goiás e tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, promovendo a inserção e a reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho, especialmente em um dos setores que mais demandam mão de obra qualificada.

A ação é resultado da articulação entre o município, o Governo do Estado e o SENAI, fortalecendo as políticas públicas de qualificação profissional e desenvolvimento econômico, com foco na geração de emprego e renda.

Os interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição pelo telefone (62) 98469-9686.