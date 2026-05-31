Curta “Em Meu Peito” amplia a conscientização sobre a fenilcetonúria com pré-estreia gratuita em Anápolis

Com sessão aberta ao público no dia 2 de junho, no Cine Prime, a produção retrata a importância do diagnóstico de PKU e reforça o papel das redes de apoio para os pacientes e suas famílias

O curta-metragem “Em Meu Peito”, produção do Instituto Renascimento, terá sua pré-estreia no próximo dia 2 de junho, às 10h30, no Cine Prime Cinema do AnaShopping, em Anápolis (GO). Dirigido por Bruno Kott, o filme o filme lança luz sobre os desafios enfrentados pelas famílias na jornada pela descoberta e o cuidado da fenilcetonúria (PKU, na sigla em inglês), doença genética rara que impede o corpo de metabolizar adequadamente a fenilalanina – aminoácido presente nos alimentos que contém proteína como laticínios, carne, ovo, feijão, entre outros – levando ao seu acúmulo e podendo causar impactos cognitivos, físicos e comportamentais.¹ Após a exibição, o público será convidado a participar de uma roda de conversa sobre o tema. Os ingressos são gratuitos, e as reservas poderão ser realizadas junto à APAE de Anápolis, mediante disponibilidade.

A narrativa acompanha Laura e Beto em uma travessia marcada por incertezas, coragem e amor incondicional, enquanto buscam respostas para os sintomas da filha, a pequena Vitória, e a confirmação do diagnóstico de fenilcetonúria. Neste momento, a história ganha nova profundidade com o encontro de Laura com Talita, fundadora do grupo Mães de Fenil, e a descoberta da força dos vínculos construídos a partir das redes de apoio, que conectam famílias, promovem troca de experiências e fortalecem o cuidado no dia a dia.

Para Kely Nascimento, fundadora do Instituto Renascimento, produtora executiva e atriz no curta, o filme contribui para dar visibilidade à realidade das pessoas que convivem com a PKU. “Ao retratar o momento do diagnóstico e as transformações que ele impõe à rotina familiar, a produção evidencia a importância do acolhimento, das redes de apoio e da troca de informações para tornar essa jornada mais leve e acessível”, conta.

A fenilcetonúria exige uma dieta rigorosamente controlada para evitar o acúmulo de fenilalanina no organismo, além de acompanhamento contínuo ao longo da vida.² Segundo Amanda Bolonhini, nutricionista da APAE de Anápolis, a informação e o acesso ao cuidado adequado também são essenciais nesse processo. “O manejo da PKU vai muito além do diagnóstico precoce e passa por uma rotina alimentar restrita e monitoramento constante, o que reforça a importância do apoio às famílias no dia a dia. Produções como essa ampliam o debate sobre uma condição ainda pouco conhecida, contribuem para o entendimento da sociedade e ajudam a impulsionar avanços em protocolos de cuidado cada vez mais efetivos e inovadores”, afirma.

O projeto é realizado pelo Instituto Renascimento e conta com patrocínio da PTC Therapeutics.

Serviço: Sessão gratuita do curta-metragem “Em Meu Peito”

Data: 2 de junho de 2026

Horário: 10h30

Local: Cine Prime Cinema no AnaShopping

Endereço: Av. Universitária, n° 2221 – 1 – Vila Santa Isabel, Anápolis – GO, 75083-350

Ingressos: gratuitos, com reserva pela APAE de Anápolis, no telefone (62) 9648-1302

Referências

¹ Phenylketonuria. Genetic and Rare Diseases Information Center. Disponível em: https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7383/phenylketonuria. Acesso em: 5 de maio 2026

² DEMczko, Matt. Fenilcetonúria (PKU). Revisado por AGUS, Michael SD. MSD Manuals. Revisado/corrigido: mar. 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/pediatria/disfun%C3%A7%C3%B5es-metab%C3%B3licas-he redit%C3%A1rias/fenilceton%C3%BAria-pku. Acesso em: 5 maio 2026.