Nota Fiscal Goiana: prêmio principal sai para moradora de Goiânia

Sorteio do Nota Fiscal Goiana nesta quinta-feira (28/05) contemplou 158 consumidores com prêmios de até R$ 50 mil…

O sorteio de maio do Nota Fiscal Goiana distribuiu R$ 200 mil em prêmios para 158 consumidores cadastrados no programa. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (28/05) pela Secretaria da Economia.

O prêmio principal, de R$ 50 mil, saiu para uma moradora de Goiânia inscrita no programa desde 2015. Nesta edição, ela participou com sete bilhetes eletrônicos.

Também foram sorteados prêmios de R$ 10 mil e R$ 5 mil para consumidores de Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia e São Luís de Montes Belos. Já os valores de R$ 1 mil e R$ 500 contemplaram participantes de outros 37 municípios goianos.

A relação completa dos ganhadores da 115ª edição está disponível no portal oficial do programa.

Nota Fiscal Goiana de maio libera resgate dos prêmios

Os contemplados já podem acessar a área restrita do site do Nota Fiscal Goiana para solicitar o resgate dos valores por meio do campo “Premiação”. O acesso é realizado com CPF e senha cadastrados.

O pagamento é feito em até 30 dias após a solicitação. Nesta edição, foram gerados quase 4,5 milhões de bilhetes eletrônicos.

Participaram do sorteio as notas fiscais emitidas com CPF em abril, além de documentos fiscais ainda não contemplados em edições anteriores.

“Em Goiás, a premiação em dinheiro não é o único benefício do programa. As notas fiscais acumuladas também garantem desconto de até 10% no IPVA para os inscritos e destinam recursos aos clubes de futebol”, destaca o coordenador do Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

O cadastro no programa é gratuito e realizado apenas uma vez. Após a inscrição, basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal para participar automaticamente dos sorteios.

Acesse o site do programa aqui.

Secretaria da Economia – Governo de Goiás