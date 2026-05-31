População de Anápolis pode enviar sugestões para revisão do Plano Diretor até 15 de junho
Participação popular segue aberta para propostas sobre mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
O objetivo é permitir que moradores contribuam com propostas e apontamentos relacionados ao crescimento da cidade, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura, espaços públicos e qualidade de vida.
As contribuições enviadas pela população serão analisadas junto aos estudos técnicos realizados pelo município e irão auxiliar na construção do diagnóstico da cidade, que servirá de base para as próximas etapas de revisão do Plano Diretor.
Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.
Oficinas
Entre os dias 18 e 21 de maio, a Prefeitura realizou oficinas participativas em diferentes regiões de Anápolis, reunindo moradores, representantes comunitários, estudantes, técnicos e instituições para discutir os principais desafios e necessidades do município.
Durante os encontros, foram debatidos temas como trânsito, transporte coletivo, acessibilidade, áreas verdes, drenagem urbana, resíduos sólidos, crescimento urbano e melhorias nos bairros.
Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.
O objetivo é permitir que moradores contribuam com propostas e apontamentos relacionados ao crescimento da cidade, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura, espaços públicos e qualidade de vida.
As contribuições enviadas pela população serão analisadas junto aos estudos técnicos realizados pelo município e irão auxiliar na construção do diagnóstico da cidade, que servirá de base para as próximas etapas de revisão do Plano Diretor.
Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.
Oficinas
Entre os dias 18 e 21 de maio, a Prefeitura realizou oficinas participativas em diferentes regiões de Anápolis, reunindo moradores, representantes comunitários, estudantes, técnicos e instituições para discutir os principais desafios e necessidades do município.
Durante os encontros, foram debatidos temas como trânsito, transporte coletivo, acessibilidade, áreas verdes, drenagem urbana, resíduos sólidos, crescimento urbano e melhorias nos bairros.
Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.