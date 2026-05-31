População de Anápolis pode enviar sugestões para revisão do Plano Diretor até 15 de junho

Participação popular segue aberta para propostas sobre mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A população de Anápolis ainda pode participar da revisão do Plano Diretor do município por meio do envio de sugestões online até o dia 15 de junho. A participação pode ser feita através do formulário eletrônico: https://forms.gle/MYRVqjohUnAfm6oUA O objetivo é permitir que moradores contribuam com propostas e apontamentos relacionados ao crescimento da cidade, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura, espaços públicos e qualidade de vida. As contribuições enviadas pela população serão analisadas junto aos estudos técnicos realizados pelo município e irão auxiliar na construção do diagnóstico da cidade, que servirá de base para as próximas etapas de revisão do Plano Diretor. Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis. Oficinas Entre os dias 18 e 21 de maio, a Prefeitura realizou oficinas participativas em diferentes regiões de Anápolis, reunindo moradores, representantes comunitários, estudantes, técnicos e instituições para discutir os principais desafios e necessidades do município. Durante os encontros, foram debatidos temas como trânsito, transporte coletivo, acessibilidade, áreas verdes, drenagem urbana, resíduos sólidos, crescimento urbano e melhorias nos bairros. Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.

O objetivo é permitir que moradores contribuam com propostas e apontamentos relacionados ao crescimento da cidade, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura, espaços públicos e qualidade de vida.

As contribuições enviadas pela população serão analisadas junto aos estudos técnicos realizados pelo município e irão auxiliar na construção do diagnóstico da cidade, que servirá de base para as próximas etapas de revisão do Plano Diretor.

Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.

Oficinas

Entre os dias 18 e 21 de maio, a Prefeitura realizou oficinas participativas em diferentes regiões de Anápolis, reunindo moradores, representantes comunitários, estudantes, técnicos e instituições para discutir os principais desafios e necessidades do município.

Durante os encontros, foram debatidos temas como trânsito, transporte coletivo, acessibilidade, áreas verdes, drenagem urbana, resíduos sólidos, crescimento urbano e melhorias nos bairros.

Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.