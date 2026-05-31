População de Anápolis pode enviar sugestões para revisão do Plano Diretor até 15 de junho

31 de maio de 2026
anapolis aerea

Participação popular segue aberta para propostas sobre mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A população de Anápolis ainda pode participar da revisão do Plano Diretor do município por meio d(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A população de Anápolis ainda pode participar da revisão do Plano Diretor do município por meio do envio de sugestões online até o dia 15 de junho. A participação pode ser feita através do formulário eletrônico: https://forms.gle/MYRVqjohUnAfm6oUA

O objetivo é permitir que moradores contribuam com propostas e apontamentos relacionados ao crescimento da cidade, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura, espaços públicos e qualidade de vida.

As contribuições enviadas pela população serão analisadas junto aos estudos técnicos realizados pelo município e irão auxiliar na construção do diagnóstico da cidade, que servirá de base para as próximas etapas de revisão do Plano Diretor.

Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.

Oficinas

Entre os dias 18 e 21 de maio, a Prefeitura realizou oficinas participativas em diferentes regiões de Anápolis, reunindo moradores, representantes comunitários, estudantes, técnicos e instituições para discutir os principais desafios e necessidades do município.

Durante os encontros, foram debatidos temas como trânsito, transporte coletivo, acessibilidade, áreas verdes, drenagem urbana, resíduos sólidos, crescimento urbano e melhorias nos bairros.

Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.

O objetivo é permitir que moradores contribuam com propostas e apontamentos relacionados ao crescimento da cidade, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura, espaços públicos e qualidade de vida.

As contribuições enviadas pela população serão analisadas junto aos estudos técnicos realizados pelo município e irão auxiliar na construção do diagnóstico da cidade, que servirá de base para as próximas etapas de revisão do Plano Diretor.

Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.

Oficinas

Entre os dias 18 e 21 de maio, a Prefeitura realizou oficinas participativas em diferentes regiões de Anápolis, reunindo moradores, representantes comunitários, estudantes, técnicos e instituições para discutir os principais desafios e necessidades do município.

Durante os encontros, foram debatidos temas como trânsito, transporte coletivo, acessibilidade, áreas verdes, drenagem urbana, resíduos sólidos, crescimento urbano e melhorias nos bairros.

Após essa fase, a Prefeitura realizará audiências públicas e dará continuidade à elaboração das propostas voltadas ao planejamento urbano e ao desenvolvimento do município pelos próximos anos. As medidas poderão resultar em atualizações na legislação urbanística e em novos instrumentos de planejamento para Anápolis.

Tags:

Veja também

Captura de tela 2026-05-29 125645

Assista a Anápolis X Maranhão pela Nova FM, link aqui:

31 de maio de 2026
em meu peito

Curta “Em Meu Peito” amplia a conscientização sobre a fenilcetonúria com pré-estreia gratuita em Anápolis

31 de maio de 2026
sorteio nf eletronica

Nota Fiscal Goiana: prêmio principal sai para moradora de Goiânia

31 de maio de 2026

Confira também

Captura de tela 2026-05-29 125645

Assista a Anápolis X Maranhão pela Nova FM, link aqui:

31 de maio de 2026
em meu peito

Curta “Em Meu Peito” amplia a conscientização sobre a fenilcetonúria com pré-estreia gratuita em Anápolis

31 de maio de 2026
sorteio nf eletronica

Nota Fiscal Goiana: prêmio principal sai para moradora de Goiânia

31 de maio de 2026
anapolis aerea

População de Anápolis pode enviar sugestões para revisão do Plano Diretor até 15 de junho

31 de maio de 2026
anapolis aerea

Prefeitura de Anápolis é selecionada em Goiás e busca premiação com Selo Diamante

31 de maio de 2026