Prefeitura de Anápolis é selecionada em Goiás e busca premiação com Selo Diamante

31 de maio de 2026
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Objetivo da iniciativa é apoiar os municípios goianos na concepção e aplicação de práticas que garantam uma administração em conformidade com os mais altos padrões éticos e legais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura Municipal de Anápolis foi uma das 40 prefeituras selecionadas em Goiás pela Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) para participar do Programa de Compliance Público Municipal. O resultado final do desempenho nessa capacitação pode refletir em melhorias diretas para a população.

O objetivo da iniciativa é apoiar os municípios goianos na concepção e aplicação de práticas que garantam uma administração em conformidade com os mais altos padrões éticos e legais. Ao final do programa, as prefeituras serão classificadas em quatro categorias: diamante, ouro, prata, bronze. As três melhores perfomance receberão premiação revertida em equipamentos de informática.

O programa está estruturado em três eixos – Governança, Ética e Governo Aberto – complementados por capacitação, desempenho e participação. Para isso, servidores da Controladoria Municipal de Anápolis estão debruçados nas atividades aplicadas pelo estado, além de serem responsáveis pela disseminação das novas normas e regras à população e demais servidores públicos.

O prazo para cumprimento do programa é até dia 31 de julho, tendo resultado final em dezembro. Na prática, o esforço dos servidores deverá refletir em melhorias para a população, tendo em vista que o aprimoramento da gestão pública impacta nos serviços prestados pelo executivo.

 

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