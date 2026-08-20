Casa do Futuro: inscrições abertas para curso gratuito de robótica com 200 vagas para estudantes de 8 a 20 anos

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Introdução à Robótica do Programa START. Ao todo, são ofertadas 200 vagas, que serão divididas em quatro turmas e terão as atividades realizadas em dois laboratórios Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis

O curso é voltado para estudantes matriculados em escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas privadas, com idade entre 8 e 20 anos. No ato da inscrição, o candidato e/ou seu responsável legal deverá informar corretamente os dados pessoais, educacionais e de contato, além de selecionar o laboratório e a turma pretendidos entre as opções disponibilizadas pelo sistema.

Os interessados podem se inscrever pelo link (https://numbers.ifg.edu.br/inscricao?edital=73b649ae-2c13-4d21-b281-0eaa156b737e&modo=inscricao), onde deverão escolher um dos turnos e dias disponíveis. Neste semestre, os alunos estudarão o módulo 1 com carga horária de 32 horas, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 10h às 12h ou das 16h às 18h; ou às terças e quintas-feiras, nos mesmos horários.

Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas disponíveis, o desempate seguirá os critérios previstos no edital. Entre eles estão a reserva prioritária de 50% das vagas para meninas, a ordem de preenchimento da inscrição, limitada à quantidade de vagas por laboratório/turma, o cumprimento dos requisitos mínimos de inscrição e a entrega de todos os documentos previstos no edital.

Em caso de vagas ociosas após o chamamento de todos os candidatos inscritos, os candidatos classificados além do número de vagas formarão cadastro de reserva/lista de espera, respeitando a ordem de classificação por laboratório/turma.

O resultado com os selecionados será divulgado na próxima segunda (24) pelo site (https://numbers.ifg.edu.br/start?tab=editais).

O Programa START é desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI), em Anápolis ele será desenvolvido em parceria com a Prefeitura.

Para conferir mais informações, acesse o edital (https://numbers.ifg.edu.br/uploads/editais/edital-73b649ae-2c13-4d21-b281-0eaa156b737e-v1786717005234.pdf) ou envie uma mensagem para o número (62) 9 9627-6899.