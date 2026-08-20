Vagas abertas para pessoas acima de 13 anos em curso gratuito de informática básica em Anápolis

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de informática básica, destinado a estudantes a partir de 13 anos e à comunidade em geral (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no polo da UAB até esta sexta-feira (21), às 12h, ou enquanto houver vagas disponíveis. No momento da inscrição, é necessário apresentar os documentos originais de CPF e RG. Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável para a assinatura dos termos.

Os participantes terão duas aulas por semana, no período vespertino, às terças e quintas-feiras. A primeira turma terá aulas a partir das 13h30, enquanto a segunda começará às 15h50.

Durante o curso, os participantes aprenderão a utilizar programas operacionais e ferramentas de escritório.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem enviar uma mensagem para o número (62) 99179-0546.