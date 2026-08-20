Lambuze mostra que produtos artesanais valorizam sabores nacionais como diferencial de mercado

Marca de molhos e geleias goiana nasceu da busca por alimentos mais saudáveis e hoje aposta na inovação de sabores, parcerias gastronômicas e valorização de pequenos produtores locais para crescer no mercado de alimentos artesanais

Enquanto grandes indústrias disputam espaços nas prateleiras dos supermercados, uma pequena empresa de Goiânia encontrou um caminho diferente para conquistar consumidores: seguindo a linha da cozinha contemporânea, apostou na releitura de receitas tradicionais com uma bossa de brasilidade através da valorização de ingredientes nacionais.

Outro diferencial da marca, é a preocupação em elaborar receitas mais saudáveis e sem o uso de ingredientes de origem animal, priorizando o uso de ingredientes frescos e buscando combinações de ingredientes que potencializam seus benefícios nutricionais, trazendo para seus produtos um alto valor agregado.

Foi assim que nasceu a Lambuze, marca criada pela empreendedora Roberta Soares, que decidiu criar suas linhas de geleias e molhos, produzidos em pequenos lotes, sem a adição de corantes e de conservantes e com a redução de sódio e açúcar.

Dessa forma, seus produtos trazem à tona os sabores e aromas de seus ingredientes, saindo dos padrões de geleias excessivamente doces e molhos extremamente condimentados.

A proposta surgiu da vontade de oferecer produtos que remetessem ao cuidado da cozinha de casa, que facilitasse o preparo da comida do dia a dia, assim como no preparo e finalização de pratos mais sofisticados.

E essa proposta também se faz presente em sua embalagem, que traz elementos de contemporaneidade mesclados com a renda desenhada com exclusividade pela artesã Anna Paula Novaes, para a marca.

“Acreditamos que o alimento tem um papel que vai além da nutrição. Ele desperta lembranças, aproxima pessoas e cria experiências. Desde o início queríamos construir uma marca com produtos de qualidade, mas que também proporcionassem memórias afetivas, sejam em volta de uma mesa com a família ou no encontro entre amigos, onde a comida seria um delicioso momento memorável desses encontros”, afirma Roberta.

Atualmente, a Lambuze trabalha com sua linha de geleias, que abrange desde receitas clássicas com a geleia de pimenta, até sabores mais inusitados com a geleia de abacaxi com hibisco.

Além disso, a sua linha de molhos, onde sua vertente vegana se faz mais presente através de substituições simples que trazem o sabor original das receitas. Seja através da substituição do queijo por nozes no molho pesto, seja na mostarda, onde sai de cena o tradicional mel e entra o dulçor da cana de açúcar através do melado de cana.

Essas escolhas fazem dos produtos da Lambuze um misto de qualidade, cuidado e muita brasilidade.

Receita como estratégia de marketing

Uma das principais estratégias da empresa para ampliar mercado foi montar uma rede de relacionamento junto à outros pequenos produtores locais que também oferecem produtos artesanais de qualidade, com alto valor agregado e chefs que valorizam e trabalham com esse tipo de produto.

Ao invés de se limitar na divulgação de seus produtos, a Lambuze foi além e resolveu apostar na elaboração de receitas exclusivas e práticas, que utilizam produtos de diferentes marcas artesanais, como queijos premiados, vinhos produzidos no Cerrado Goiano e ingredientes cultivados por pequenos agricultores.

Para isso firmou parcerias junto às queijarias, vinícolas, produtores de pães com fermentação natural, chefs e sommeliers. O resultado disso foi a criação de receitas que vão desde a entradas até sobremesas, sempre acompanhadas de harmonizações, seja com vinho ou cervejas artesanais.

A iniciativa transformou as redes sociais da marca em uma vitrine de experiências gastronômicas e abriu espaço para parcerias comerciais entre diferentes empreendedores do setor de alimentos e bebidas.

“A receita deixa de vender apenas um ingrediente e passa a vender uma experiência completa. Isso fortalece toda a cadeia produtiva, porque conecta produtores, restaurantes, vinícolas, pontos de venda e consumidores em torno da gastronomia”, explica Roberta.

Mercado em expansão

O segmento de alimentos artesanais vem conquistado cada vez mais consumidores interessados em produtos de mais qualidade, que buscam fortalecer a economia local através do uso de ingredientes prioritariamente regionais e que se preocupam em minimizar os impactos ambientais decorrentes do transporte rodoviário.

Nesse cenário, a Lambuze aposta nesse novo nicho de mercado, oferecendo produtos de qualidade, elaborados com ingredientes naturais e de que valorizam os aromas e sabores da gastronomia nacional, trazendo novas combinações de sabores e mostrando que com criatividade e pouco trabalho é possível criar outras inúmeras combinações com o mesmo produto. Como por exemplo, sair do tradicional “pão com geleia” para uma deliciosa e sofisticada sobremesa em minutos.

Um levantamento da CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária) mostrou que 73% dos consultados afirmam que o consumidor paga mais por um produto tradicional ou artesanal, e 76% acreditam no potencial de crescimento das vendas do segmento.

Estudos do Sebrae também apontam que autenticidade, regionalidade, sustentabilidade e experiências de consumo estão entre os principais fatores considerados pelos consumidores na hora da compra, abrindo novas oportunidades para pequenos produtores que conseguem agregar valor por meio da diferenciação.

Em Goiás, esse movimento ganha contornos próprios. O festival Goiás Gastronomia 2026, realizado em Goiânia, reuniu mais de 120 mil visitantes, 60 produtores artesanais e mais de 50 chefs, movimentando mais de R$ 3 milhões na economia local — reflexo de um ecossistema gastronômico regional em plena expansão, do qual a Lambuze faz parte.

Para Roberta, o maior desafio do pequeno produtor continua sendo equilibrar produção artesanal de qualidade, competição de mercado com grandes empresas e crescimento sem perder a essência da marca.

“Crescer não significa produzir em escala a qualquer custo. Nosso objetivo é continuar oferecendo produtos que mantenham o cuidado artesanal e a qualidade que conquistaram nossos clientes. É isso que diferencia uma pequena marca em um mercado tão competitivo.”

Sobre a Lambuze

Criada em Goiânia (GO), a Lambuze trabalha com as linhas de geleias e molhos artesanais, através da releitura de receitas tradicionais, recriando sabores utilizando ingredientes da rica culinária brasileira. Além de elaborar receitas com ingredientes selecionados, a marca se preocupa em combinar ingredientes que possam potencializar os benefícios nutricionais entre eles. Para trazer ainda mais qualidade e sabor para seus produtos, a Lambuze busca reduzir o uso de açúcar e sódio e não utiliza nenhum corante ou conservante artificial. E está sempre sugerindo pratos que valorizem combinações criativas de sabores, incentivando experiências gastronômicas em parcerias com pequenos produtores artesanais do rico Cerrado Brasileiro.

Fotos para download: https://drive.google.com/drive/folders/1u-fYFV5KTGkpe16T9vcfdQkh8TD60mF0

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