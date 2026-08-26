Anápolis recebe 36º Encontro Nacional de Coros com quatro noites de apresentações

26 de agosto de 2026
coral anapolis

Programação será realizada no Teatro Municipal, com entrada gratuita, e reunirá grupos locais e convidados de outras cidades em quatro noites dedicadas à música e ao canto coral (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza, entre os dias 26 e 29 de agosto, a 36ª edição do Encontro Nacional de Coros de Anápolis (ENCOA). A programação será realizada no Teatro Municipal de Anápolis, com entrada gratuita, e reunirá grupos locais e convidados de outras cidades em quatro noites dedicadas à música e ao canto coral.

A abertura acontece nesta quarta-feira (26), às 19h30, e integra a programação da Quarta Cultural. Com o tema “Anápolis é o Meu Lar”, a noite contará com apresentações do Coro Mirim, Coro Infanto A, Coro Infanto B, Coro Adulto, Coro de Câmara e Coro Sinfônico de Anápolis. Já a Companhia de Teatro de Anápolis (CAT) fará uma participação especial, apresentando de forma teatral a história da fundação da cidade.

O repertório da abertura também valoriza artistas anapolinos e suas composições. Entre os destaques está a participação do Coro Sinfônico de Anápolis, que apresentará uma música composta pelo maestro Rafael Pires, em homenagem ao aniversário da cidade.

A programação continua na quinta-feira (27), às 19h30, com o Coro Laudamus, de Anápolis; Coro Vozes de Corumbá, de Corumbá de Goiás; Coro Semeadores, de Anápolis; além do Coro Adulto e do Coro de Câmara da Escola de Música de Anápolis.

Na sexta-feira (28), também às 19h30, sobem ao palco o Coro Cênico e o Coro Onix Brasil, de Goiânia, além dos coros Mirim, Infanto A e Infanto B da Escola de Música de Anápolis.

O encerramento será no sábado (29), às 19h, com o Madrigal Frater Mêus, de Silvânia, e grupos de Brasília: Servidores da UnB, Coro Vox Marias, Coro Evangélico e Coro Esplanada. A ordem das apresentações poderá sofrer alterações, sem mudança das datas previstas.

Criado em 1989, o ENCOA integra o calendário cultural de Anápolis e se consolidou como espaço de valorização do canto coral. Ao longo de sua trajetória, o encontro passou a reunir coros de diferentes cidades e estados, promovendo a troca de experiências entre músicos, regentes e público.

A iniciativa busca incentivar a apreciação do canto coral e promover o intercâmbio cultural entre os grupos participantes e a comunidade. A programação também reforça a valorização dos talentos locais e amplia o acesso da população às atividades culturais realizadas no Teatro Municipal.

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