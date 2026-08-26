Estudantes aprovados na 1ª chamada do curso gratuito de Robótica devem fazer matrícula até sexta (28)

26 de agosto de 2026
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Curso é voltado para estudantes matriculados em escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas privadas, com idade entre 8 e 20 anos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Programa START divulgou o resultado dos estudantes aprovados em 1ª chamada para o curso de Introdução à Robótica, em Anápolis. Os primeiros 200 selecionados têm até sexta-feira (28), das 8h às 17h, para se apresentar na Casa do Futuro, localizada na Avenida Universitária, nº 360, no bairro Maracanã, e efetivar a matrícula.

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar documentos pessoais, como CPF, comprovante de matrícula do colégio, comprovante de endereço com CEP e carteira de identidade, quando houver. No caso de estudantes de escolas privadas, também é necessário apresentar declaração de bolsista integral.

Para candidatos menores de idade, a matrícula deverá ser efetivada pelo responsável legal ou mediante apresentação de autorização formal, conforme as orientações do Programa START.

A lista dos candidatos aprovados em 1ª chamada pode ser consultada no site NumbERS – https://numbers.ifg.edu.br/start?tab=editais. Na mesma página, também está disponível o edital com todas as regras do processo de chamamento.

As aulas terão início na próxima segunda-feira (31). Na mesma data, será divulgada a lista dos aprovados em 2ª chamada. Após o novo chamamento, os selecionados terão até o dia 4 de setembro para concluir o processo de matrícula. Já no dia 8 de setembro, será divulgado o resultado das vagas remanescentes, e os aprovados nessa etapa terão até o dia 25 de setembro para finalizar a matrícula.

O curso é voltado para estudantes matriculados em escolas públicas ou bolsistas integrais de escolas privadas, com idade entre 8 e 20 anos. Ao todo, foram ofertadas 200 vagas, distribuídas em quatro turmas, com atividades realizadas em dois laboratórios. Durante a formação, os alunos poderão criar robôs e aprender sobre programação, impressão 3D, realidade virtual e aumentada e inteligência artificial.

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