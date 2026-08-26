Participantes do Casamento Comunitário terão curso de noivos para se prepararem para o dia do sim

Encontro terá orientações sobre a cerimônia e preparará os casais para o grande dia (Foto: Arquivo / Prefeitura de Anápolis)

Poderão participar todos os candidatos selecionados pelo processo seletivo do projeto Casamento Comunitário.

A programação incluirá o credenciamento dos participantes e a apresentação do projeto, com informações sobre a cerimônia, como data, local e quantidade de convidados permitidos.

Também serão repassadas orientações sobre os trajes que serão utilizados durante a cerimônia, além de algumas regras, como o horário de chegada dos casais.

As comissões previamente organizadas para a realização do Casamento Comunitário estarão presentes para orientar os noivos sobre os detalhes da cerimônia, incluindo a ordem de entrada, o posicionamento dos participantes e fotógrafos, o momento destinado às fotos e o esclarecimento de dúvidas. Também serão apresentados os pré-requisitos, a documentação exigida e outras informações necessárias para a participação na cerimônia.

A programação será encerrada com um momento de acolhida e orientações aos participantes sobre o matrimônio. Na ocasião, também serão entregues materiais como o cronograma do evento, o manual do noivo e da noiva e o regulamento.